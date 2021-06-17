«الوزراء» يصدر 6 قرارات بتخصيص أراض من أملاك الدولة لمشروعات خدمية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 6 قرارات بتخصيص مساحات مختلفة من أراضي الدولة لإقامة مشروعات قومية وخدمية عليها، وجاءت القرارات كالتالي:

- قرار رقم 966 لسنة 2021، بتخصيص قطعة أرض بقرية التلول بمركز بئر العبد بشمال سيناء لإقامة معهد أزهري عليها.

- قرار رقم 998 لسنة 2021 بتخصيص قطعة أرض بسوق أطفيح العمومی بالجيزة، لتوسعة مدرسة كفر حلاوة الابتدائية.

- قرار رقم 169 لسنة 2021 بتخصيص قطعة أرض بناحية نزالی داوود بقرية الصفيحة بمركز طهطا محافظة سوهاج، لإقامة مدرسة ابتدائية عليها.

- قرار رقم 670 لسنة 2021 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة الكائنة بجوار قسم شرطة بئر العبد بمدينة لإقامة مقر فرقة شرطة المنطقة الغربية عليها.

- قرار رقم 1116 لسنة 2021 باعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة بني بخيت الابتدائية، والكائن بحوض داير الناحية نمرة بمرکز بني سويف من أعمال المنفعة العامة.

ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية، وللاطلاع عليها اضغط هنــــا.