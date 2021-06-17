عاجل.. الجزائر ترفض شحنة قمح قادمة من فرنسا بسبب «حيوانات نافقة»

أوردت وكالة الأنباء الجزائرية، نقلًا عن وزير الزراعة الجزائري أن البلاد رفضت شحنة 27 ألف طن من قمح الطحين الفرنسي لاعتبارها غير صالحة للاستهلاك بعد العثور على حيوانين نافقين في الشحنة.

ونقلت عن عبدالحميد حمداني، قوله إن السلطات الجزائرية تطالب بتعويض عن الشحنة التي من المقرر إعادتها إلى فرنسا.

وأكد الوزير، في مؤتمر صحفي، العثور على الحيوانين النافقين الأسبوع الماضي في دفعتين مختلفتين من الشحنة، والجزائر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وفرنسا أحد مورديها الرئيسيين.

كما أوردت قناة النهار الجزائرية، الأسبوع الماضي، أن البلاد رفضت شحنة زنة 33 ألف طن من القمح الصلد الكندي لعدم استيفائها للمواصفات.