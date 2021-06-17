دراسة جديدة: سلالة «دلتا» تضاعف الإصابات بين الشباب بإنجلترا

كشفت دراسة جديدة، عن أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تتضاعف كل 11 يومًا في إنجلترا خاصة بين الشباب والمجموعات غير الحاصلة على اللقاح.

ووجد العلماء أن الإصابات قد زادت «بشكل كبير» بين 3 مايو و7 يونيو، حيث تكافح البلاد؛ لمحاربة سلالة «دلتا» الذي نشأت لأول مرة في الهند.

وتظهر الدراسة التي أجرتها «إمبريال كوليدج لندن»، أن معظم الإصابات الجديدة تحدث بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا، وفي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عامًا.

وتأتي هذه التطورات بعد السماح للبريطانيين الذين تم تطعيمهم بالكامل، بتجاوز الحجر الصحي عند عودتهم إلى المملكة المتحدة، بموجب خطط جديدة تدرسها الحكومة.

ويبحث المسؤولون في مقترحات قد تسمح للسياح والمسافرين من رجال الأعمال الذين تلقوا جرعات لقاح فيروس كورونا، بتجنب العزلة الذاتية عند عودتهم، كما ورد في صحيفة «ديلي تلغراف».

ويعني ذلك عودة الرحلات السياحية إلى المنتجعات السياحية الصيفية الشهيرة مثل «إسبانيا، البرتغال، فرنسا، وإيطاليا».

ووجدت الدراسة التي نشرتها صحيفة «ذا إندبندنت البريطانية»، أن الإصابات زادت بنسبة 50% بين 3 مايو و7 يونيو، حيث تكافح البلاد لمكافحة صعود متغير دلتا الذي تم اكتشافه لأول مرة في الهند.

وقال العلماء إن متغير دلتا أكثر قابلية للانتقال بنسبة 40 إلى 60% من سلالة «ألفا»، التي ظهرت لأول مرة في العام الماضي.

وأظهر تحليل لما يقرب من 20 ألف إصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء اسكتلندا أيضًا، أن سلالة «دلتا» تضاعف تقريبًا خطر دخول الأشخاص إلى المستشفى.

وتسبب انتشار سلالة «دلتا»، الذي تم اكتشافه لأول مرة بالهند، في ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس التاجي، بما يكفي لدفع الحكومة إلى تأخير المرحلة التالية من فتح الإغلاق حتى منتصف الشهر المقبل على أقرب تقدير.