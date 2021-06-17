«كيا» تطلق الجيل الجديد من «تيلورايد» 2022 بالشعار الجديد

أعلنت شركة «كيا»، إطلاق الجيل الجديد من السيارة 2022 «تيلورايد» مقدم مع مميزات إضافية للراحة والأمان عبر الزخارف؛ تحسينات بسيطة في التصميم.

وحصل الطراز السابق على عدة جوائز منها سيارة الـSUV لعام 2021، كما حققت مبيعات هائلة للشركة.

وتضيف شارة «كيا» الجديدة وشبكة المبرد المعاد تصميمها قليلًا في الداخل، وتضيف سيارة «كيا» الرياضية متعددة الاستخدامات، شاشة عرض ملاحة أكبر مقاس 10.25 بوصة، وتحكمًا أوتوماتيكيًا في درجة الحرارة بالكامل، ومساعدة القيادة على الطرق السريعة.

وتتوفر النسخة بحزمة من التطورات وعدد من العناصر السوداء اللامعة التي تمنح «Telluride» شخصية أكثر عدوانية، وتوفر مقاعد مريحة لما يصل إلى 8، ومحرك V6 قوي بقوة 291 حصانًا سعة 3.8 لتر، ومتاح الدفع الرباعي النشط عند الطلب.

وحصلت «كيا تيلورايد» على لقب أفضل سيارة دفع رباعي ثلاثية الصفوف للعائلات"، لسنتين على التوالي من قبل صحيفة يو إس نيوز أند وورلد ريبورت، وتم اختيارها بناءً على تقييمات «السيارات الاحترافية الممتازة، والسلامة والموثوقية»، وتوافر الميزات الملائمة للعائلة التي تحافظ على تواصل الركاب وتسليتهم.

كما حصلت اختيرت «كيا تيلورايد»، كأفضل سيارة عائلية يمكن شراؤها في عام 2021، وهي المرة الثانية التي تحصل فيها السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الكبيرة والصغيرة الحجم، على درجات عالية من محرري المجلة المتخصصة «Internet Brands Automotive».

وتعمل شركة «كيا» الكورية الجنوبية، بشكل دائم على تطوير أنظمة الأمان والترفيه داخل سياراتها؛ لتواكب التطورات الجديدة في عالم السيارات حول العالم، من خلال العديد من الأنظمة التي أطلقتها خلال الآونة الأخية.

وتطرح «كيا»، العديد من الطرازات المختلفة، منها سيارات الكروس أوفر والـSUV والسيدان، وتركز الشركة على طرازات الـSUV، خاصة بعد الإقبال العالمي الكبير على الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات.

وبدأت شركة «كيا» في تطوير صناعة السيارات الكهربائية، وإنتاج العديد من الأشكال والموديلات الجديدة، التي تعمل بنظام الدفع الكهربائي، منذ اندلاع ثورة التكنولوجيا ودخول البطاريات قطاع تصنيع السيارات.