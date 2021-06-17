عقوبة انتحال أسماء المشاهير على «السوشيال ميديا»: الحبس و300 ألف جنيه

ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من الصفحات المزورة وغير الصحيحة لمئات الشخصيات العامة، والفنانين وعدد من المشاهير، وكان أبرزها شكوى تواصل من المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت السابق، من صفحات مزيفة تنتحل اسمه، وتقدمه ببلاغ حولها إلى المجلس الأعلى للإعلام.

إيمي سمير غانم آخر ضحايا انتحال أسماء الفنانين على «فيس بوك»

ولمواجهة تلك الظاهرة التي كان آخر ضحاياها الفنانة إيمي سمير غانم، الذي حذر زوجها الفنان حسن الرداد، من وجود صفحة مزيفة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمعروف إعلاميا بـ«قانون جرائم الإنترنت»، والذي تم إقراراه من مجلس النواب، على توقيع عقوبة السجن والغرامة لمنتحلي أسماء وشخصيات المشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عقوبات اصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني

وتضمنت المادة (24) من القانون على عقوبات «الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني»، ونصت المادة على (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كلاً مَن اصطنع بريداً إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعي أو اعتباري.. فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسيئ إلى من نُسِب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.. وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه).

وسبق وحذرت عدد من الشخصيات العامة والمسئولين من انتحال أسمائهم وشخصياتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان أبرزهم النائب العام الذي انتحل أحد الأشخاص اسمه وصفته عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، واستخدامه في النصب على مواطنين، وتم ضبطه لاتهامه بالتداخل في وظيفة من الوظائف العمومية من غير أن تكون له صفة رسمية بذلك، وشروعه في التوصل إلى الاستيلاء على نقود بالاحتيال لسلب بعض ثروة الغير باستعمال طرق احتيالية، وهي اتخاذه اسم كاذب وصفة غير صحيحة، واصطناعه حسابًا خاصًا بموقع للتواصل الاجتماعي نسبه زورًا إلى شخصٍ طبيعي، واستخدمه في أمر يُسيئ إلى من نُسب إليه.