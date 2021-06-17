الري ترصد الأمطار على الهضبة الإثيوبية: غزيرة غدا

كشف مركز التنبؤ بفيضان النيل، التابع لوزارة الموارد المائية والري، عن أنّ الهضبة الإثيوبية تشهد اليوم الخميس، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة تتراوح بين 1 إلى 15 مم، حيث تنبأ المركز بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة تتراوح 1 إلى 15 في اليوم على هضبة البحيرات، إضافة إلى هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، تتراوح من 1 إلى 15 في اليوم على منطقة بحر الجبل.

توقعات بأمطار خفيفة إلى غزيرة غدا

كما توقع المركز أن تشهد الهضبة الإثيوبية غدًا الجمعة، هطول أمطار خفيفية إلى غزيرة، تتراوح بين 1 إلى 20 مم/ يوم، فيما تشهد منطقة المستنقعات أمطار خفيفة إلى متوسطة تتراوح بين 1 إلى 15 مم/ يوم، وفي هضبة البحيرات الاستوائية من المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة تتراوح بين 1 الى 15 مم/ يوم.

دور مركز التنبؤ

وأنشأت وزارة الموارد المائية والري، مركز التنبؤ بفيضان النيل في عام 1992، حيث يستخدم المعلومات المتاحة عن هيدرولوجيا نهر النيل والقياسات الهيدروليجية على حوض النيل، ومن ثم محاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر ومراقبة الظواهر الجوية وعمل التنبؤات بالإيراد المائي الواصل إلى السد العالي سنويا.

ويدرس المركز بدائل تشغيل السد العالي في أسوان للوصول إلى السياسة الرشيدة لإدارة الموارد المائية، والحد من مخاطر الفيضان والجفاف، كما يتابع المركز يوميًا حالة الطقس والأمطار على مصر وحوض نهر النيل من خلال الأقمار الصناعية ونماذج الخرائط الجوية، فضلًا عن دراسات التغيرات المناخية وتأثيرتها على مصر ودول حوض النيل والمنطقة العربية، ويبدأ موسم سقوط الأمطار في الهضبة الاثيوبية في شهر مايو من كل عام، ويبدأ فيضان النيل في الشهر المقبل وينتهي في أكتوبر.

وقالت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، إنّ مركز التنبؤ بفيضان النيل يرصد المياه التي تسقط على منطقة حوض النيل بداية من سقوطها وحتى وصولها إلى مصر، من خلال صور الأقمار الصناعية ومحطات قياس مياه النيل المنتشرة على طول مجرى النيل بداية من محطة الديم جنوب السودان وحتى وادي حلفا شمال السودان.