فورين بوليسي: السياسة الخارجية للسيسي انتصار لمصر

نشرت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، اليوم الخميس، تقريرا للكاتب الأمريكي المخضرم والباحث المختص في شؤون الشرق الأوسط ستيفن كوك، أشار فيه إلى أن سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعيش أشهر جيدة في الفترة الأخيرة.

ويشير الكاتب، في تقريره الى نجاحات السياسة الخارجية المصرية، أن الحكومة التركية تتراجع للخلف لتحسين العلاقات الثنائية مع مصر بعدما تعرضت للتوتر الشديد منذ عام 2013. شارك الدبلوماسيون المصريون في اتفاقات الوساطة مع الأردن والعراق بهدف توسيع وتعميق التعاون، ومؤخرًا، لعب السيسي دورًا مهمًا في تأمين وقف إطلاق النار في 21 مايو، والذي أنهى الجولة الأخيرة من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتلقى مكالمتين هاتفيتين من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

التقرير: مصر مركزية للاستقرار الإقليمي

وذكر الكاتب أن المحادثات الهاتفية بين القادة كانت مفيدة، وانتصار لمصر، حيث يبدو أن القادة والدبلوماسيين سعداء بأن الحرب الأخيرة في غزة أثبتت ما كانوا يقولونه طوال الوقت: «مصر مركزية للاستقرار الإقليمي، وعلى هذا النحو، تظل شريكًا مهمًا للولايات المتحدة».

وقال التقرير إن الرئيس الأمريكي، الذي أبدى القليل من الاهتمام بعملية السلام والقضايا ذات الصلة، يعاني الآن من ضغط كبير من نواب في الحزب الديمقراطي بعد 11 يومًا من الهجمات الجوية الإسرائيلية وصواريخ حماس، حيث يريد التقدميون في الحزب الديمقراطي وغيرهم من بايدن ممارسة الضغط على الإسرائيليين وإعطاء أولوية أكبر للصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ويشير الكاتب إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يريد أن يتجنب معاقبة إسرائيل أو الخوض في الرمال المتحركة، وهي مفوضات السلام، من خلال التركيز على سياسة تهدف إلى إعادة الإعمار والمساعدة وتحسين الحياة لسكان غزة.

ويذكر الكاتب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن أيضا توفير 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، وأرسل المعدات والمساعدات على الفور إلى القطاع.