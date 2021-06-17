«رئيس محلية النواب»: تجربة المنطقة الصناعية في بورسعيد فريدة

قدم المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، التحية لمحافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، والقيادات التنفيذية على الجهود التي يقومون بها، لا سيما فيما يتعلق بالمنطقة الصناعية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية بالمنطقة الصناعية، برفقة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد

وأكد «السجيني» أن تجربة المنطقة الصناعية في المحافظة فريدة، مشددا على ضرورة تصدير هذا الفكر لكل المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية.

إنتاج إطارات السيارات

وأشاد رئيس اللجنة المحلية بالبرلمان، بمصنع إنتاج إطارات السيارات، ووصلت استثماراته لنحو 3 مليارات جنيه كمرحلة أولى.

وقال السجيني: إن المصنع صناعة وطنية مشرفة، مطالبا بأهمية تقديم كامل الدعم من أجهزة الدولة لمثل هذه المشروعات.

من جانبه؛ قال عمرو درويش، أمين سر اللجنة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب: إن المصنع يدعو للفخر، مشيرا إلى أنه الوحيد في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا بهذه الكفاءة.

وأكد «درويش» أهمية تقديم الدعم الكامل لمثل هذه المشروعات الكبرى، لما لها من تأثير إيجابي كبير في الارتقاء بالاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال جولة الوفد البرلماني، لتفقد المنطقة الصناعية ببور سعيد لـ «54 مصنع، 58 مصنع، بيراميدز للإطارات وأول مصنع في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، في صناعة الإطارات، كابسي، الضفاير، بورسعيد ستار للأسماك، مصنع افينا للمبات، شركة البورسعيدية للصناعات الغذائية، وعدد آخر من المصانع».

وشهدت الجولة تفقد الإنتاج داخل المصانع، والتعرف على مراحل التصنيع، وعدد العمالة ومعدلات الأداء، وسط إشادة من النواب بالمنطقة الصناعية ودورها في جذب الاستثمار وإحداث طفرة تنموية في المحافظة، والدعوة إلى تصدير هذه الفكرة للمحافظات الأخرى.

ويشارك في الزيارة، النواب: «محمد الحسيني، محمد وفيق، وكيلا اللجنة، وعمرو درويش، أمين السر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، والنواب: أمل زكريا، إيمان الألفي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، محمود البرعي، محسن أبو سمنة، أسامة الأشموني، محمد طلبة عبدالسلام».