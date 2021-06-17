قبل طرحها رسميا.. اعرف مميزات Windows 11 الجديدة

كشفت شركة مايكروسوفت Microsoft، عن مميزات Windows 11، التي من المتوقع إطلاقه رسميًا في 24 يوليو المقبل.

وتتلخص مميزات Windows 11، في أنها نسخة مبسطة لما هو موجود حاليًا في Windows 10، دون Live Tiles، وتتضمن التطبيقات المثبتة والملفات الحديثة والقدرة على إيقاف تشغيل أجهزة Windows 11 أو إعادة تشغيلها بسرعة، لكنها أكثر بساطة مما هو موجود في Windows 10 اليوم، بحسب ما قالته «ذا فيرج».

الزوايا الدائرية

ومن مميزات Windows 11 أيضا أنها توفر نظام التشغيل الجديد للمستخدم في حال عدم رغبته في توسيط رموز التطبيقات وقائمة البدء، خيارًا لنقلها جميعًا مرة أخرى إلى الجانب الأيسر، إلى جانب الوضع المظلم المتاح أيضًا، حيث تستخدم شركة مايكروسوفت أيضًا الزوايا الدائرية في جميع أنحاء Windows 11، حيث تظهر هذه الزوايا في قوائم السياق وحول التطبيقات ومستكشف الملفات، كما تتضمن قائمة ابدأ نفسها أيضًا زوايا مستديرة، ولا يزال هذا إصدارًا قديمًا من Windows 11 تم تسريبه، لذلك لم يتم تضمين كل شيء حتى الآن.

قائمة Start متشابهة جدًا مع ما عُثر عليه في الأصل

وبحسب ما ذكره موقع «ذا فيرج»، أن واجهة مستخدم Windows 11 الجديدة وقائمة Start متشابهة جدًا مع ما تم العثور عليه في الأصل في Windows 10x، وقامت شركة مايكروسوفت بتبسيط «Windows» للأجهزة ذات الشاشة المزدوجة، قبل إلغاء هذا المشروع لصالح Windows 11، حيث يتبنى Windows 11 يتبنى التغييرات المرئية الموجودة في Windows 10x، وهو نظام تشغيل جديد كانت Microsoft تعمل عليه لمنافسة Google Chrome OS.

تحديثات جديدة يتبناها نظام التشغيل Windows 11- قائمة البدء

يمنح تصميم قائمة البداية المركزية Windows تحديثًا تمس الحاجة إليه، حيث تم تبسيط قائمة البداية؛ هذا يعني أيضًا عدم وجود المزيد من البلاط الحي، بدلاً من ذلك، ترى رموزًا قياسية تعرض التطبيقات المثبتة، حتى التطبيقات والملفات الموصى بها.

شريط المهام

تم تجديد شريط المهام في نظام التشغيل Windows 11 أيضًا، حيث إنه في المنتصف، ويضم قائمة البدء والأيقونات الافتراضية وشريط البحث، تمامًا مثل نظام التشغيل Chrome، ويوجد زر مخصص في شريط المهام لإضافة عناصر واجهة مستخدم.

زوايا دائرية على النوافذ.. أيقونات مستكشف الملفات

يبدو أن النوافذ والقوائم لها حواف مستديرة قليلاً، وفي الوقت نفسه، تكون رموز المجلدات أكثر مرحًا وملونة، تبدو الرسوم المتحركة وتشعر بالسلاسة.