مدبولي يشهد توقيع اتفاقية إنشاء مقر المكتب الإقليمي لـ«المدن والحكومات الأفريقية»

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مراسم التوقيع على اتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية، ومنظمة «المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية UCLGA»، بشأن إنشاء مقر المكتب الإقليمي لشمال أفريقيا التابع للمنظمة في القاهرة، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومحمد بودرا رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الدولية، وعدد من أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في أفريقيا.

ووقع على الاتفاقية نيابة عن الحكومة المصرية، اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وعن المنظمة جون بيير إمباسي، الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في أفريقيا، يأتي التوقيع على هذه الاتفاقية، تنفيذًا للإعلان الصادر عن الجمعية العامة لـ «منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية»، المنعقدة في 23 نوفمبر 2018، في مراكش بالمغرب، بإنشاء المكتب الإقليمي لشمال أفريقيا التابع للمنظمة في القاهرة.

ويتمثل الغرض من هذه الاتفاقية في تحديد الأحكام التي تنظم إنشاء مقر المكتب الإقليمي بالقاهرة، وممارسة أنشطته على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية، في إطار آليات الوحدة الأفريقية، وضمن شبكات المنظمة، و«المنظمة العالمية للمدن والحكومات المحلية المتحدة»، ويحظى المكتب بصفة كيان قانوني في مصر.

وتعد منظمة «المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية UCLGA»، بمثابة ممثل للحكومات المحلية بأفريقيا، وتتبع المنظمة الدولية «للمدن والحكومات المحلية المتحدة UCLG»، ومقرها في مدينة برشلونة الإسبانية، وتم تأسيس المنظمة الأفريقية عام 2005، وتضم في عضويتها 44 رابطة وطنية للحكومات المحلية من جميع مناطق أفريقيا، وتمثل المنظمة ما يقرب من 350 مليون مواطن أفريقي.

وتهدف إلى تنسيق جهود الحكومات المحلية الأفريقية، ووضعها في سياق التنمية السياسية والاقتصادية القارية، وتعزيز تبادل رأس المال البشري، بالإضافة إلى الموارد الأخرى بين السلطات المحلية في أفريقيا.