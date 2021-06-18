توقيع بروتوكول بين التعليم والبترول لإنشاء مدرسة «ظهر» ببورسعيد

وقع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أمس الخميس، بروتوكولًا لإنشاء مدرسة «ظهر» التكنولوجية المتقدمة الحديثة لطلاب التعليم الثانوى الفني، تضم 3 أقسام لوجيستية وإلكترونية وبترولية، تأتي في إطار المشاركة الاجتماعية لمؤسسة «إينى الإيطالية»، وتضم المدرسة 200 طالب في المرحلة الأولى منها، وتقام في حي المناخ ببورسعيد، وتقدم نظامًا دراسيًا فنيًا تكنولوجيًا على أعلى مستوى يؤهل الطلاب لاكتساب الخبرات التي تفيدهم في سوق العمل، والالتحاق بالوظائف المختلفة في مجال البترول والإلكترونيات وغيرها.

حضر توقيع البروتوكول ممثلو شركة إيني الإيطالية، وعدد من قيادات وزارة التربية والتعليم وممثلو وزارة البترول والثروة المعدنية.

محافظ بورسعيد ظهر نقلة نوعية فى التعليم الفني

وأكد محافظ بورسعيد أن المدرسة تمثل نقلة نوعية فى مجال التعليم الفنى، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تتطلب مزيدًا من الاهتمام بالتعليم الفني، نظرًَا لتوجه الدولة نحو التوسعات الصناعية، وتتطلب المزيد من العمالة الفنية المدربة والمؤهلة لسوق العمل، لافتا إلى أن المحافظة حريصة على زيادة وتطوير المؤسسات التعليمية الفنية التي توفر للطلاب الخبرات اللازمة لسوق العمل.