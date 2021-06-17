وزير الاتصالات: سيارات البريد المجهزة ستحد من الزحام وترشد الإنفاق

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة دفعت بسيارات خاصة للبريد المصري مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية للعمل كمكتب بريد متنقل، لمعالجة حالات التكدس بمكاتب البريد حول الجمهورية خاصة خلال الأيام الخاصة برواتب أصحاب المعاشات.

وأضاف «طلعت»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن فكرته تلك اعتمد فيها على الحد من الازدحام بين المواطنين بالمكاتب البريدية ومن أجل ترشيد الإنفاق، حتى قرر اللجوء إلى سيارات البريد المجهزة بأحدث الأجهزة وكل ما يحتاجه المواطن، «مكاتب البريد بتعاني الازدحام طيلة يومان في الشهر، وباقي الشهر يظل المكتب لا يدخله أحد، ومن ترشيد الإنفاق عدم إنشاء مكتب كبير ليخدم المواطنين يوم أو يومين».

وأوضح أن تلك العربات المتنقلة ستقوم هيئة البريد فيها بالدفع بها للأماكن الزحمة، في خطة تطمح الوزارة من خلالها تخصيص 100 سيارة متنقله لتقديم الخدمات للمواطنين، حيث سيكون للوزارة القدرة على الدفع بتلك المكاتب المتنقله للحد من الزحام بين المواطنين.

وأكد أن المكاتب لا ترتبط بمحافظة بعينها، ولكن سيقوم هيئة البريد بالدفع بتلك السيارات بحسب معدلات الزحام التي تقررها غرف العلميات التابعة للوزارة، «في جوه كل محافظة مناطق عليها كثافات يومين في الشهر وهما يومين صرف المعاشات، وهندفع بعربية أو اتنين على حسب كثافة تلك المناطق».

ولفت وزير الاتصالات إلى أن جميع السيارات التابعة للبريد المصري، والمجهزة للعمل كمكاتب بريد متنقلة محلية الصنع 100%، مضيفاً أنه من المقرر زيادة عدد تلك المكاتب المتنقلة لتصل إلى 100 سيارة بنهاية العام الجاري، تغطي جميع أنحاء الجمهورية.