رئيس جامعة الخليج الطبية بالإمارات: مدينة الدواء المصرية «حاجة تفرح»

تحدّث الدكتور حسام حمدي، العالم المصري، ورئيس جامعة الخليج الطبية بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن تصوره لشكل الجامعات الطبية في المستقبل، موضحًا: «أنظر إلى شكل التعليم خلال 15 سنة، والحقيقة أنّ وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم، لديهما توجهات تعكس النظرة المستقبلية، وأتخيل أنّ الجامعة سيكون تركيبها مختلف، أي أنّ الكليات لن تكون منفصلة».

وأضاف حمدي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج «مصر تستطيع» الذي يعرض عبر شاشة «dmc»: «التخصصات ستكون موجودة لكن ستتكامل مع بعضها، والتكنولوجيا ستتقاطع مع كل البرامج، وستندمج برامج بأخرى».

وتابع العالم المصري، رئيس جامعة الخليج الطبية بدولة الإمارات العربية المتحدة: «أعتقد أنّ الحوائط بين الأقسام ستتلاشى، وكذا الأمر بالنسبة للحوائط بين الكليات، لأن الأهم هو أن يلبي المنتج احتياجات سوق العمل، وبالتالي يجب أن يتعلم الطلاب مهارات معينة، ويتم غرسهم في سوق العمل مبكرا».

وأوضح الدكتور حسام حمدي، العالم المصري، رئيس جامعة الخليج الطبية بدولة الإمارات العربية المتحدة، أنّه سعيد بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مدينة الدواء: «فخر وحاجة تفرح، وكليات الصيدلة يجب أن تكون هناك لتعمل مع المصانع التي يجب أن تضطلع بدورها في تدريب الطلاب».

وأردف حسام حمدي: «الأستاذ الجامعي دوره لن يكون مقتصرا على المحاضرات فقط، لكنه سيلعب دورا مختلفا من حيث التواصل ونقل الخبرات، وأن تكون العملية التعليمية معتمدة على نقل الخبرات عوضا عن نقل المعلومات».

وأكد أنّ ما حدث خلال السنوات القليلة الماضية في مصر معجزة، متوقعا أن تحرز مصر المزيد من التقدم في ظل قيادتها وشعبها: «مصر تستطيع وهي قريبة جدا من العالم، ولا يجب أن نخاف من تغيير بعض الثوابت التي تعودنا عليها».