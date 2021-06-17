والد الطفل معاذ نجم «ذا فويس كيدز»: سلمته بنفسي لقسم الشرطة

قال محمد عيسى، والد الطفل «معاذ»، المشارك في برنامج «ذا فويس كيدز»، ومتهم بالاعتداء على زميله: «إحنا روحنا سلمنا معاذ، وأنا سلمته لقسم الشرطة، وعُرض في اليوم التالي على النيابة، التي أودعته في مركز دار الرعاية الاجتماعية، لأن عمره 14 سنة ولا يُطبق عليه الحبس العادي، ومن المقرر أن يبقى في الدار لمدة أسبوع».

تفاصيل الحادثة

وأضاف والد طفل «ذا فويس كيدز»، أن الحادثة وقعت يوم الاثنين قبل الماضي، حيث كان معاذ أسفل المنزل مع أحد أصدقائه، فجاء إليه الضحية، وتحدثا فحدثت مشادة وألفاظ، ضُرب على إثرها «معاذ» وسقطت نظارته على الأرض، وهو من دونها لا يرى جيدا، وفي هذا الوقت كان بيده مفاتيح المنزل، وليست مفاتيح سيارة كما يروج البعض لقيادته سيارة.

والد الطفل: بيلوش فضرب زميله بالمفتاح

وتابع «عيسى»، في حوار مع قناة «العربية»، إن «معاذ» كان «بيلوش بإيده» فضرب زميله بالمفتاح في رأسه، موضحا أنه ذهب مع أحد أصدقائه وراء الضحية إلى المستشفى التي كان يرقد بها، وأرسل صديقه للاطمئنان عليه حتى لا يصطدم مع أهل الضحية، وبالفعل ذهب إليهم وقال لهم إن والد معاذ سيأتي لزيارتكم، وفي اليوم التالي التقيت والد الطفل «حسن»، وفوجئت أني أعرفه منذ فترة، وحاولت الاطمئنان على الطفل، وكنت أتواصل معهم في الأيام التالية.

القصة أصبحت حديث الجميع

وأضاف أنه بعد أيام أصبح الطفل حديث الجميع، وحاليا الضحية خرج من المستشفى، وذهب إلى النيابة وأدلى بأقواله، و«ربنا يشفيه ويعافيه ويلطف بينا جميعا».

وانشغل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بقصة الطفل «معاذ»، أحد المشاركين في مسابقة «ذا فويس كيدز»، بعد ضرب أحد أصدقائه بـ«مفتاح» في رأسه.