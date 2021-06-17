عاجل.. القبض على المتهم بمحاولة دهس طبيبة بالشرقية

ألقت قوات الأمن، القبض على سائق متهم بمحاولة دهس طبيبة بمحافظة الشرقية، قبل قليل.

وأكد مصدر أمني، أنّ حقيقة الواقعة تتمثل في تحرير الطبيبة «المشار إليها بمقطع الفيديو» في وقت سابق، محضر يتضمن اتهامها لقائد السيارة - مرتكب الواقعة - باصطدامه بها، حال سيرها بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية، وإحداث إصابتها بكسور وكدمات متفرقة لملامستها مرآة سيارته دون قصد.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، معللاً ذلك لتعرضه لغيبوبة سكر.