عالم مصري يترأس جامعة الخليج الطبية: الجامعات بعد 15 سنة بدون حوائط ومدرس تقليدي

قال الدكتور حسام حمدي، رئيس جامعة الخليج الطبية بدولة الإمارات العربية المتحدة، إن التعليم من القطاعات التي تشهد تطورا سريعا، خلال الـ 15 سنة المقبلة، يصل إلى تغير تام في شكل المؤسسات الجامعية، مشيرًا إلى أن مؤسسات التعليم يجب أن يكون لديها نظرة مستقبلية، تلبي هذا التطور وتكون قادرة على ترجمته على أرض الواقع.

وأوضح «حمدي»، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج «مصر تستطيع» الذي يعرض عبر شاشة «dmc»، الخميس، رؤيته للشكل المستقبلي للتعليم الجامعي في المستقبل: «التخصصات ستكون موجودة لكن ستتكامل مع بعضها، والتكنولوجيا ستتقاطع مع كل البرامج التعليمية، واندماج برامج مع أخرى».

وتابع العالم المصري، الذي يرأس جامعة الخليج الطبية بدولة الإمارات العربية المتحدة: «أعتقد أنّ الحوائط بين الأقسام ستتلاشى، ونفس الأمر بالنسبة للحوائط بين الكليات»، مشيرًا إلى أن الهدف الأهم هو أن يلبي المنتج احتياجات سوق العمل، وبالتالي يجب أن يتعلم الطلاب مهارات معينة، ليتم غرسهم في سوق العمل مبكرا.

وعن دور الأستاذ الجامعي في الشكل المستقبلي للتعليم، قال حمدي: «دوره لن يكون مقتصرا على المحاضرات فقط، بل يضاف إليه التواصل الفاعل، والعملية التعليمية ستكون معتمدة على نقل الخبرات عوضا عن نقل المعلومات».

ويسلط الموسم الجديد من برنامج «مصر تستطيع»، الضوء على التجربة الإمارتية في العديد من المجالات، بالتزامن مع يوبيل الدولة الذهبي، وقدم في أولى حلقاته جولة خاصة من داخل مطار دبي، وسلط الضوء في حلقة اليوم على التقدم العلمي والبحثي بالإمارات، في لقاءات خاصة من داخل جامعة الخليج الطبية بدولة الإمارات العربية المتحدة.