زاهي حواس: نتعاون مع ديزني لإطلاق برنامج عن الآثار المصرية

قال زاهي حواس، عالم المصريات الشهير، إنه لا توجد حاليا برامج تلفزيونية مخصصة للأطفال تتحدث عن الفراعنة، ولذلك يفكرون حاليا في إطلاق برنامج جديد اسمه «Little Zahi» بالتعاون مع «ديزني»، عبارة عن طفل صغير يرتدي «برنيطة»، وهو الذي يكتشف الآثار المصرية، وسوف ينتقل إلى المملكة العربية السعودية والمكسيك، والعالم كله، ومن خلال ذلك سوف يهتم الأطفال بالتاريخ المصري.

وأضاف «حواس»، في لقاء مع برنامج «حديث العرب» المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، الخميس، أنه لا يوجد برامج تلفزيونية مصرية تتحدث عن الآثار والمصريين القدماء، ويُمكن أن تُقدم الآثار بطريقة الـ«أكشن»، وبدلا من الحديث على الشاشات فقط، ينتقل المذيع إلى المناطق الأثرية بنفسه، و«يعمل كشف لتمثال»، مطالبًا بأن يكون هناك توعية لكل فئات المجتمع كيف حكم المصريون الدنيا كلها بالحق والعدل منذ 5 آلاف سنة.

تغيير المناهج في المدارس

وتابع عالم المصريات، أن وزارة التربية والتعليم يجب أن تُغير المناهج، ويوضع فيها الحروف الهيروغليفية، مشيرا إلى أنه كتب حوالي 17 كتابًا للأطفال في إحدى دور النشر، مطالبا هذه الدار بتقديمها إلى المدارس، لأنها كتب مبسطة، تتحدث عن التعليم في مصر القديمة، والزراعة، وكل فروع العلوم.

وكشف عن أن تدريس الحضارة المصرية للأطفال سيؤدي إلى نتائج جيدة جدا، ومنها أن يعرف الناس ماذا قدم الفراعنة للعالم، وأنهم ليسوا دمويين، بل كانوا يؤمنون فقط بلادهم، حيث أنشأوا طريق حورس الحربي لتأمين سيناء بعد احتلال مصر من الهكسوس.

وأوضح أن المصريين شعب قليل المعرفة بحضارته، ولكن «إحنا كأجهزة وتلفزيون وصحافة وثقافة غلطانين، وليس لدينا أي منظومة لتوعية الشعب، لأن الآثار صعبة، لو وضعتها في فيلم تسجيلي هينام»، مشيرا إلى أن وجود أطفال مصريين عباقرة ولكن لا توجد منظومة تحتوي كل الأطفال، مشددا على أن التاريخ المصري يبدأ من العصر الفرعوني وحتى التاريخ الحديث.