بعد بوتين.. البيت الأبيض يبحث إجراء محادثات بين الرئيسين الأمريكي والصيني

بعد ساعات على انتهاء القمة الأولى من نوعها بين الرئيس الأمريكي جو بادين ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، صرح مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، بأن الإدارة الأمريكية تبحث إمكان إجراء محادثات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج، في ظل خلافات بين البلدين حول عدد من القضايا، من بينها حقوق الإنسان.

وقال «سوليفان» في تصريحات صحفية: «سنبدأ قريبا بما فيه الكفاية للعمل على تحديد الطريقة الصحيحة لإجراء محادثات بين الرئيسين، ويمكن أن تكون مكالمة هاتفية أو اجتماع على هامش قمة دولية أو أي شيء آخر»، وفقا لما ذكرته شبكة «يو.إس.نيوز» الإخبارية الأمريكية، وما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

يذكر أن جو بايدن وشي حين بيج، من المتوقع أن يحضر قمة مجموعة العشرين، المقرر عقدها في إيطاليا خلال شهر أكتوبر المقبل، ومن المحتمل عقد اجتماع ثنائي بين بايدن وشي بيج على هامش هذه القمة، إلا أن سوليفان أكد أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن.

وكانت الخارجية الأمريكية وصفت القمة التي جرت بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، بالناجحة.