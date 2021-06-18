كلينتون: قمة بايدن وبوتين إشارة دبلوماسية قوية لحوار مباشر ومفتوح

أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، أن لقاء القمة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، كان بمثابة رسالة دبلوماسية قوية لحوار مباشر ومفتوح.

وقالت كلينتون، في حديث لشبكة «إم أس إن بي سي» الأمريكية: «بايدن دعا بوتين إلى التحدث مباشرة عن المشاركة المستقبلية»، مشيرة إلى السرعة التي تصافح فيها الزعيمان ودخلا بها قاعة المباحثات، فضلًا عن عدم انعقاد مؤتمر صحفي مشترك لهما، دليل على جدية الموقف، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتذكرت كلينتون، تأخر بوتين 45 دقيقة في محادثاته مع الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما على هامش قمة مجموعة العشرين في المكسيك، وأن الرئيس الروسي، حاول عمدا السيطرة على الوضع لكن هذه المرة لم تكن لديه مثل هذه الفرصة.

وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة: الاتفاق التفاوضي لا يعني بالضرورة إنجازات حقيقية في العلاقات الثنائية

وحذرت المسؤولة الأمريكية السابقة، من أنه حتى الاتفاق التفاوضي لا يعني بالضرورة إنجازات حقيقية في العلاقات الثنائية، وأن الصعوبة مستمرة في الحوار مع بوتين.

وأضافت كلينتون: «حتى عندما تتفاوض بشأن شيء تعتقد أنه في مصلحة الولايات المتحدة، فإنه سيستمر في التقويض وسيحاول حرفيا جعل حياتنا أكثر صعوبة».

وكان الرئيسان الروسي والأمريكي، أجريا، الأربعاء الماضي، في مدينة جنيف، محادثات ضيقة بحضور وزيري خارجية البلدين، وموسعة بمشاركة الوفدين المرافقين.

وقال بوتين، أمس الخميس، إن أجواء القمة التي جمعته بنظيره الأمريكي جو بايدن كانت جيدة، وتمكن الرئيسان من فهم مواقف بعضهما البعض بشأن القضايا الرئيسية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأضاف الرئيس الروسي، خلال لقاء في العاصمة الروسية «موسكو» مع خريجي كلية لكبار الكوادر الروس، بثه التلفزيون: «أننا مستعدون لمواصلة الحوار طالما أبدى الجانب الأمريكي استعدادا لذلك».