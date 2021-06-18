رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. «روحاني» يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

كتب:

حسن رمضان
07:45 ص | الجمعة 18 يونيو 2021
الرئيس الإيراني حسن روحاني

الرئيس الإيراني حسن روحاني

أدلى الرئيس الإيراني حسن روحاني، بصوته في الانتخابات الرئاسية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية الإيرانية 4 مرشحين، هم «إبراهيم رئيسي، محسن رضائي، أمير حسين قاضي، زاده هاشمي، وعبدالناصر همتي»، بعد انسحاب المرشحين «محسن مهر علي زاده، علي رضا زاكاني، وسعيد جليلي»، في مؤشر اعتبره مراقبون دليلا إضافيا على أن إبراهيم رئيسي هو من سيظفر بالمنصب الرئاسي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

 

اقرأ المزيد:

فوز المحافظين بغالبية مقاعد البرلمان في الانتخابات الإيرانية

متحدث الخارجية الإيرانية: تأجيل الانتخابات الرئاسية مستبعد

أبرز تحديات تنتظر الرئيس الإيراني الجديد.. «كورونا والاقتصاد»

بدأت صباح اليوم.. 6 ملايين يشاركون في الانتخابات التشريعية الإيرانية