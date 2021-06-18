عاجل.. «روحاني» يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

أدلى الرئيس الإيراني حسن روحاني، بصوته في الانتخابات الرئاسية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية الإيرانية 4 مرشحين، هم «إبراهيم رئيسي، محسن رضائي، أمير حسين قاضي، زاده هاشمي، وعبدالناصر همتي»، بعد انسحاب المرشحين «محسن مهر علي زاده، علي رضا زاكاني، وسعيد جليلي»، في مؤشر اعتبره مراقبون دليلا إضافيا على أن إبراهيم رئيسي هو من سيظفر بالمنصب الرئاسي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.