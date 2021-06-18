9 معلومات عن مدير «البحوث الطبية والسلامة الإكلينيكية» بشركة فايزر

أعلنت الإدارة العامة للبحوث الطبية بالولايات المتحدة الأمريكية، تعيين المصري أشرف الفقي مديرًا بالإدارة العالمية للبحوث الطبية وتقييم السلامة الإكلينيكية بشركة فايزر العالمية الأدوية.

ويمثل ذلك في هذه الفترة على وجه الخصوص فخرا كبيرا واعتزازا بعلمائنا المصريين بالخارج، ويؤكد على قدرتهم وكفاءتهم العلمية والعملية ذات المستوى الرفيع في مختلف المجالات؛ ما يجعلهم في مقدمة الباحثين والأساتذة في كبريات الشركات والهيئات العالمية، بالاضافة إلى أنه يؤكد كفاءة العلماء المصريين بالخارج، وسط ما يمر به العالم من ظروف أزمة جائحة كورونا.

ويرصد «الوطن» أبرز المحطات في حياة العالم المصري أشرف الفقي، على النحو التالي:

1- قيادة فريق الخبراء المتخصصين في سلامة الدواء واللقاح حاليًا «فريق لقاح الشركة لمواجهة كورونا تحديدًا»؛ للتقييم المناعي والطبي للأعراض الجانبية والمناوئة داخل الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها.

2- تمثيل الشركة في المباحثات الطبية والفنية والإجرائية أمام الهيئات الرقابية لسلامة الدواء في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأقصى.

3- شغل منصب استشاري الأبحاث الإكلينيكية والمناعة بمؤسسة IMS بولاية ميريلاند الأمريكية.

4- استشاري الأبحاث الإكلينكية بواشنطن وزميل سابق لهيئة الدواء الأمريكية.

5- حصل «الفقي» على الدكتوراة في الباثولوجيا الجزيئية والچينات، من جامعة كاليفورنيا- إيرڤاين بالولايات المتحدة.

6- أتم زمالته المؤهلة للبورد الأمريكى للطب المعملي وتلقي تدريبه في الأبحاث الإكلينيكية في كلية الطب بجامعة هارفارد.

7- تخرج في كلية الطب البشرى، بجامعة الإسكندرية.

8- أتم الدكتور الفقي، زمالته في المركز القومى للأورام (NIH) من 2006 حتى 2009 بالولايات المتحدة، قبل تعيينه في المقر الرئيسى لهيئة سلامة الدواء والغذاء الأمريكية (FDA) من 2010 حتى 2014.

9- انضم بعدها كخبير طبي أول في مؤسسة «إي إم إس» العالمية للابحاث الأكلينيكية بواشنطن من 2014 إلى2020 حتى انضمامه إلى «نوڤاڤاكس» بدءاً من اليوم.

وتعد شركة فايزر إحدى أشهر الشركات العالمية، والتي ساهمت مؤخرا في تصنيع لقاح "فايزر" لمواجهة وباء كورونا المستجد.