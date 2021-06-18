صورة رضيعة في صندوق تهز الهند.. ومكافأة «خيالية» لمنقذها

عثر على طفلة حديثة الولادة داخل صندوق خشبي طاف على نهر الغانج في الهند، في حادثة جديدة تسلط الضوء على وأد البنات، حيث ذكرت صحيفة «ذى صن» البريطانية، الجمعة، أن ركاب قارب كان يبحر في نهر الجانج بولاية أوتار براديش، شمال الهند، سمعوا صراخ رضيع.

وقال جولو تشودري، أحد ركاب القارب، إنه تم اكتشاف الرضيع بعمر 21 يوما في 14 يونيو الجاري، وهي ملفوفة بوشاح أحمر في صندوق مزين بصور الآلهة الهندوسية، وتظهر لقاطات لحظات سحب الصندوق من مياه النهر وفتحه من قبل تشودري، بينما كان حشد من الناس حوله.

وحمل الرجل الرضيعة بين يديه ونقلها إلى المستشفى، بينما أفادت تقارير محلية بأن حالة المولودة جيدة، ومن المقرر نقلها في وقت لاحق إلى دار للرعاية الاجتماعية، فيما أكدت حكومة الولاية أنها ستغطي تكاليف رعاية الطفلة.

وقال تشودري في تصريحات لـ«الصحفيين»، بعد نشر القصة على نطاق واسع إن الآخرين الذين سمعوا صرخات الفتاة تجاهلوها ببساطة، كنني هرعت لإنقاذها، وعندما فتحت الصندوق الخشبي، وجدتها».

ونظرا لتصرفه النبيل، قال رئيس وزراء ولاية أوتار براديش، يوجي أديتياناث، إنه سيتم مكافأته بمنزل جديد ومزايا حكومية، بينما قالت الشرطة المحلية: إن الصندوق كان يحتوي على بطاقة برج تحتوي على وقت وتاريخ ميلادها، ويواصل المسؤولون التحقيق في كيفية وصول الطفلة إلى النهر.

وعلى الرغم من أنه لم يتم تأكيد التخلي عن الفتاة بسبب جنسها، إلا أن المؤشرات تدل على ذلك، خاصة أن معدلات وأد الإناث في الهند هي من بين أعلى المعدلات في العالم.