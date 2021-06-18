السياحة: الكشف عن إستراتيجية الحملة الدولية لمصر في الخارج الشهر المقبل

تكشف وزارة السياحة والآثار الشهر المقبل عن استراتيجية الحملة الترويجية للسياحة المصرية في الخارج والمزمع إطلاقها أكتوبر المقبل، وقالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، إن الحملة ستبلغ مدتها 3 سنوات وبتكلفة 20 مليون دولار في العام الواحد، لافتة إلى أن إستراتيجية الحملة أعدتها إحدى التكتلات العالمية المتخصصة في هذا الإطار.

الحملة ستكون مختلفة ومبهرة

وأضافت لـ«الوطن» أن الحملة ستشمل الترويج للمقصد السياحي المصري بكل الوسائل سواء الإلكترونية أو الوسائل العادية كإعلانات الأوت دور والحملات الترويجية المشتركة، لافتة إلى أن الإعلانات الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي سيكون لها نصيبا جيدا من الحملة، موضحة أن الحملة ستكون مختلفة ومبهرة عن الحملات السابقة، مشيرة إلى أن تلك الحملة سيتم توجيهها في الأساس للأسواق الرئيسية المصدرة للسياح للسوق المصري، إضافة إلى الأسواق الواعدة التي سيتم استهدافها خلال الفترة المقبلة لجذب السياح منها لزيارة مصر.

إطلاق حملات تسويقية عبر مواقع التسويق الإلكتروني

ومن جهته طالب الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، بضرورة إعداد حملات تسويقية يتم إطلاقها حاليا عبر مواقع التسويق الإلكتروني وصفحات السوشيال ميديا إلى جانب وضع خطط للمشاركة في البورصات السياحية المقبلة تركز على السياحة الشاطئية بشكل كبير لأنها تتميز بالجو المفتوح والهواء النقي والاستمتاع بالشواطئ، وهذا ما يفضله عشاق السياحة ويتناسب مع أجواء كورونا التي تحتاج الوقاية منها إلى أماكن مفتوحة وهواء نقي.

وكانت وزارة السياحة والآثار قد أعلنت أن الحملة الدعائية التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار للترويج السياحي لمصر بالسوق العربي على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، قد حققت نتائج إيجابية منذ أن تم إطلاقها في الأسبوع الأول من شهر مايو الماضي، حيث وصلت الحملة إلى ما يقرب من 20 مليون مستخدم لشبكة الإنترنت بدول مجلس التعاون الخليجي.