15 نقابة وجمعية أمريكية: إسرائيل دولة فصل عنصري

تشهد نقابات معلمي المدارس والجامعات، والنقابات العمالية الأمريكية حراكا غير مسبوق، بشأن التنديد بجرائم الاحتلال الإسرئيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، واصفة إسرائيل بـ«دولة الفصل العنصري».

وأدانت نقابة عمال ولاية فيرمونت في بيان، «التطهير العرقي» الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ جراح وسلوان، والاعتداءات اليومية على المسجد الأقصى والهجمات الأخيرة على قطاع غزة الفلسطيني.

ووصف البيان ما يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ 73 عاما بسياسة تطهير عرقي من دولة استعمار صهيوني بدأت منذ عام 1948 بطرد نحو 730 ألف فلسطيني من منازلهم، موضحا أن تلك الإجراءات جاءت نتيجة المساعدات المالية الأمريكية البالغة نحو 3.8 مليار دولار، والدعم السياسي الذي تقدمه الإدارات الأمريكية المتعاقبة لدولة الاحتلال الاسرائيلي.

وذكر البيان: أن مجلس إدارة نقابة عمال ولاية فيرمونت التي تضم في عضويتها نحو ثلاثين ألفا صوتت بالاجماع لصالح التوقيع على البيان الذي يدين الحرب التي قامت بها إسرائيل على قطاع غزة موخرا.

ودعا البيان النقابات الأمريكية والعالمية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ومقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل لمعاقبتها على عنصريتها.

وما يزال ناشطون مؤيدون للحق الفلسطيني يتواصلون مع نقابات أخرى للتوقيع على هذا البيان، حيث وقعت عليه 15 نقابة ومؤسسة حتى اللحظة، منها نقابة العاملين في جامعة مينيسوتا، ونقابة المحامين المختصين بالتمويل الحكومي، ونقابة محامي الدفاع العام في نيويورك، وتحالف السود والملونين ضمن التيار التقدمي في الحزب الديمقراطي، ومنظمة يهود من أجل حق الفلسطينيين بالعودة، ولجان العمل التقدمية للتضامن مع فلسطين داخل الحزب الديمقراطي، ورابطة المحامين من أصول أفروأميركية.