سيدة القاهرة الجديدة تزعج طلاب الثانوي بروائح قططها: «شقتي وأنا حرة فيها»

«لا يتوقف صوت مواء القطط، الرائحة الكريهة تنبعث من جنبات الشقة، مربية القطط التي تقيم بمفردها لا تلتفت إلى شكوى الجيران المتكررة».. هكذا وصف سكان عقار الحال، في محضر رسمي تم تحريره في قسم شرطة التجمع الخامس ضد جارتهم التي اتهموها بأنها تفتعل معهم الأزمات وأنهم لا يطيقون العيش داخل شققهم بسبب مواء القطط والرائحة الكريهة، خاصة وأن أبنائهم في مرحلة الثانوية العامة ومقبلون على الامتحانات.

معاينة الشرطة

رواية سكان العقار ثبت صحتها بعدما انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين عدم وجود السيدة وأن الشقة مملوءة بالقطط، فتم إثبات المعاينة في محضر رسمي وأخطرت النيابة العامة التي طلبت التحريات في الواقعة، ووبيان ملابساتها بشكل تام لاتخاذ الإجراءات القانونية فيها.

رواية الجيران

وقررت النيابة العامة استدعاء سيدة القاهرة الجديدة لسماع أقوالها في البلاغ المقدم من الجيران الذين يتهمونها بالإزعاج.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في البلاغ من خلال سماع أقوال رواية الجيران، وقال 5 منهم أمام النيابة العامة، إن السيدة تربي مجموعة كبيرة من القطط داخل الشقة وتفتقر إلى أدوات النظافة الجيدة؛ ما يتسبب في انبعاث رائحة كريهة في العقار تجعلهم لا يطيقون العيش في شققهم بجانب صوت القطط الذي لا يتوقف، وأن أبناءهم مقبلون على امتحانات ما يجعلهم يفقدون التركيز بسبب ما يحدث في الشقة.

رواية السيدة

وأضاف الجيران، أنهم طلبوا من السيدة أن تصل إلى حلول ترضيهم من خلال تنظيف الشقة وتربية عدد محدود من القطط حتى لا يتعرضوا للضرر إلا أنها لم تلتفت إليهم قالت لهم: "محدش له عندي حاجة أنا حرة في شقتي".