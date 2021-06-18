تحريات «نبش مقابر المنوفية»: المقابر مغلقة والمتهم كان يبحث عن «سحر»

قال مصدر أمني إن مقابر المنوفية لم تتعرض للنبش كما أشيع على منصات التواصل الاجتماعي، وأن الأهالي أكدوا أن المقابر مغلقة بشكل آمن ولم تتعرض لأي ضرر، ولم تفتح أي مقبرة داخل مقابر شبين الكوم ولا يوجد رفات للموتى خارج القبور، وبينت تحريات المباحث أن المتهم بعثر أكفانا قديمة كانت موجودة في «أجولة» داخل محيط المقابر جمعت بواسطة التربي، وأن المتهم أمسك تلك «الأجولة» وفرغها بزعم أنه يبحث عن أعمال السحر.

شائعة استخراج رفات 30 جثة

وأوضح المصدر أن ما أشيع حول نبش قبور شبين الكوم واستخراج 30 جثة من القبور غير صحيح، وأن الشاب المقبوض عليه عاطل وكان يبحث في الأكفان القديمة عن أعمال سحر، بحسب روايته، لذلك أفرغ «الأجولة» الموجودة داخل المقابر، ولم ينبش القبور وأن جميع المقابر مغلقة بشكل جيد بمعرفة أسر المتوفين.

أقوال التربي

وتابعت المصادر أن أجهزة الأمن استمعت إلى أقوال التربي، الذي أكد أنه كان خارج المقابر لشراء بعض احتياجاته الشخصية وعند عودته فوجئ ببعثرة في الأكفان القديمة التي كان يحتفظ بها داخل عدد من «الأجولة» المصنوعة من البلاستيك، وأنه اشتبه في شاب مريض مهتز كان يعبث بالأكفان فأبلغ الشرطة بالواقعة.

حالة رعب بين سكان شبين الكوم

كانت حالة من الذعر والهلع انتشرت بين سكان شبين الكوم بعد تداول صور الأكفان القديمة مبعثرة أمام المقابر، وسرت شائعة عن تعرض المقابر للنبش واستخراج رفات 30 جثة، وانتقلت أجهزة الأمن عقب تداول تلك الشائعات إلى مكان الواقعة وعاينتها، وتبين أن المقابر مغلقة وأن الأكفان القديمة تعرضت للبعثرة ولا توجد أي معلومة عن نبش القبور.