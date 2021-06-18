الصين تسجل مليار جرعة لقاح مضاد لكورونا من إنتاجها بعد أيام قليلة

بعد أيام قليلة، ستكون الصين قد قدمت مليار جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وأوضح المصدر أن حملة التطعيم في الصين، التي كانت مهد الفيروس أواخر عام 2019، تتقدم «بسرعة لا مثيل لها في أي دولة أخرى في العالم».

الأربعاء، وصلت السلطات الصحية في الصين لأكثر من 945 مليون جرعة ضد «كوفيد 19»، وهو ما يمثل 3 أضعاف الرقم المحقق في الولايات المتحدة، وحوالى 40 بالمئة من أصل ملياري ونصف المليار جرعة تم تقديمها على مستوى العالم.

ويعد الرقم قياسيا وغير مسبوق، خاصة أن الحملة في الصين بدت بطيئة نوعا ما في بدايتها، فقد وصلت الدولة الآسيوية إلى أول مليون جرعة في 27 مارس، أي بعد أسبوعين من الولايات المتحدة.

لكن الوتيرة تسارعت بشكل كبير في مايو، مع تقديم أكثر من 500 مليون جرعة خلال الشهر الماضي، وفقا لبيانات من لجنة الصحة الوطنية الصينية.

وأوضحت «سي إن إن» أنه من المرجح أن تتجاوز الصين المليار جرعة في نهاية هذا الأسبوع، حيث إن «تطعيم بلد يبلغ تعداد سكانه 1.4 مليار نسمة ضد (كوفيد 19) يعد مهمة ضخمة».

ويتم تنفيذ الحملة الشاملة «لتطعيم كل من يمكن تطعيمه» في أنحاء الصين، في المدن الكبرى والقرى الصغيرة على حد سواء، حيث يطوف موظفو الحكومة الأحياء لإقناع السكان بالتطعيم.