انتحار طالبة بالإعدادية لعدم تقديم والدها هدية نجاحها: كانت عاوزة موبايل

أقدمت فتاة بالصف الثالث الإعدادي على إلقاء نفسها من الطابق الرابع بمنزل أسرتها في العمرانية بالجيزة بعد أن حصلت على مجموع كبير في شهادة الإعدادية (95%)؛ لعدم تقديم والدها هدية نجاحها في المرحلة الإعدادية.

وفوجئ الجيران بسقوط الطالبة من الطابق الرابع بمنزل أسرتها في العمرانية جثة هامدة، بعد أن تهشم رأسها ولفظت أنفاسها في الحال، وأسرعت أسرة الفتاة بإبلاغ قسم شرطة العمرانية بالواقعة، وانتقلت قوة أمنية أشرف عليها اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى مكان الحادث، وتبين أن الوفاة ناتجة عن انتحار الطفلة البالغة من العمر 14 سنة، بسبب عدم تقديم والدها لها هدية النجاح.

هدية النجاح: هاتف محمول

وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، بأن الفتاة انتحرت بعد أن ظلت تطلب من والدها هدية، وهي هاتف محمول، بعد أن حصلت على مجموع مرتفع في الإعدادية، لكن والدها وعدها عدة مرات ولم يحضر لها الهدية، وقبل الحادث بدقائق تشاجرت الطالبة مع والدتها، ثم ألقت بنفسها من الطابق الرابع بسبب مماطلتهم في تقديم الهدية.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمانها لبيان أسباب الوفاة رسميًا.

تفاصيل الحادث

كان قسم شرطة العمرانية، تلقى بلاغًا بسقوط طفلة من الطابق الرابع في منزل أسرتها وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن الطفلة انتحرت من تلقاء نفسها ولم تتعرض للقتل من قبل أي شخص، وأنها تخلصت من حياتها بسبب هدية نجاحها في المرحلة الإعدادية، وبسؤال أسرتها لم تتهم أي شخص بوفاتها.

وأكدت الأسرة، أن الطفلة كانت غاضبة بسبب التأخير عن تقديم هدية النجاح، وأنها غافلت الأسرة وألقت بنفسها من شرفة الشقة، فسقطت على الأرض جثة هامدة في مشهد مؤلم أصاب الأسرة والجيران بحالة حزن شديدة.