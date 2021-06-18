فوكس نيوز: طلاب أكاديمية عسكرية أمريكية يشكون من «معاملة درجة ثانية»

أفادت قناة «فوكس نيوز» الأمريكية، أن طلاب الجيش غير الحاصلين على لقاح كورونا في الأكاديمية العسكرية للولايات المتحدة، يشكون من «معاملة من الدرجة الثانية» خلال إجرءات الوقاية من الفيروس، حيث يتم تمييزهم عن الطلاب الذين تلقوا اللقاح في الإجازات.

وذكر تقرير الشبكة الأمريكية، أن حوالي 36 طالبا عسكريا في الأكاديمية العسكرية في ويست بوينت، في نيويورك، لم يتم إعطاؤهم اللقاح في القاعدة التي تستضيف ما يقرب من 4500 طالب وطالبة.

وقال التقرير إن الطلاب غير الملقحين يواجهون قيودًا بعد طرح اللقاحات على جميع الطلاب تقريبًا في ويست بوينت، مع عدم السماح لعدد قليل منهم بأخذ عطلة صيفية كاملة.

وقالت والدة طالب في ويست بوينت، إليتا بيروسيك، لمذيع قناة «فوكس نيوز»، شون هانيتي، إن ابنها أخذ إجازة صيفية أقصر «لأنه اختار ممارسة حقه في عدم أخذ اللقاح».

وأضافت السيدة بيروسيك أنه تم إخبار ابنها «بأنه سيُطلق عليه الحالة الحساسة»، وأنه سيتعين عليه الخضوع لتقييد الحركة طوال الصيف، ولم يتضح ما إذا كان ذلك ينطبق على جميع المتدربين غير المطعمين.

وعلى الرغم من أن حالات كورونا في نيويورك حاليًا في أدنى مستوياتها على الإطلاق، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى معدل التطعيم في الولاية، فإن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تواصل مطالبة الأمريكيين غير المطعمين بارتداء أغطية الوجه في معظم الظروف.

وقال متحدث باسم ويست بوينت للشبكة إن هناك تقارير عن مضايقات تجاه الطلاب غير المحصنين، التي تمت معالجتها.

كما ذكرت قناة «فوكس نيوز» أن الأكاديمية العسكرية لا تطلب من المتدربين أخذ لقاح كورونا، ولكن تم بث شكاوى من التعامل معهم بدرجة ثانية هذا الأسبوع.