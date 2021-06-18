بالتفاصيل.. إطلاق مشروع «توثيق 6 أكتوبر و30 يونيو» من بيت الأمة

ترأس المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد والوكيل الأول لمجلس الشيوخ، أمس الخميس، ندوة تحضيرية لمشروع توثيق حرب السادس من أكتوبر 1973 وثورة 30 يونيو 2013، فى مقر حزب الوفد، بحضور الدكتور سيد مشعل وزير الإنتاج الحربى الأسبق، واللواء مصطفى هدهود، ومستشار وزير الإنتاج الحربى الأسبق، والإعلامى الدكتور نصر البدرى.

حضر الندوة كل من فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد، وعبدالعزيز النحاس نائب رئيس حزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ، وطارق تهامى عضو مجلس الشيوخ، وكاظم فاضل سكرتير مساعد الحزب، وأمل رمزى مساعد رئيس حزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ، واللواء سفير نور مساعد رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة النوعية للدفاع والأمن القومى، والمهندس حمدى قوطة عضو الهيئة العليا ورئيس اللجنة النوعية للتجارة والصناعة، واللواء جمال مختار مساعد رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة العامة لمحافظة القاهرة، والدكتور وجدى زين الدين، رئيس تحرير جريدة الوفد، وإبراهيم الشريف عضوا الهيئة العليا للحزب.

رحب رئيس حزب الوفد خلال الندوة بالحضور والقامات الوطنية فى بيت الأمة، بيت الوطنية المصرية، قائلًا: «هذه القامات الوطنية التى كان لها دور تاريخي مؤثر فى مصر، وعندما عرضت فكرة تأريخ حرب 1973 وثورة 30 يونيو فى بيت الأمة، بيت الكفاح الوطنى الذى يمتد تاريخه إلى أكثر من مئة عام، فى حزب الوفد بتاريخه الوطنى الذى كان دائمًا يقف دفاعًا عن الدولة المصرية، وعندما نكون أمام أحداث تاريخية مهمة لا بد لأى حزب سياسى وطنى له تاريخه أن يشارك فى ذلك، وعندما أرخ المؤرخون العالميون عن حزب الوفد قالوا عنه إنه كان رمزًا أساسيًا ولاعبًا أساسيًا وجزءًا أساسيًا من الحركة الوطنية خلال المئة عام الأخيرة».

وأشار «أبوشقة» إلى أن دور الإعلام مهم للغاية، وسلاحه أخطر وأشرس من الأسلحة التقليدية، لأن حروب الجيل الرابع أحد الأسلحة الفتاكة التى تسقط دولاً، ومن هنا كان لا بد من توثيق انتصارات وبطولات مصرية، وكان من يستطيع أن ينقل ذلك بصدق وأمانة الإعلام الوطنى، ولا بد أن يكون له دور وطنى حقيقى فى التصدى لحروب الجيل الرابع ويكون على درجة من الحرفية والإعداد التكنولوجى، لأن الانتصار لا يمكن أن يحدث دون معرفة سلاح العدو.

الإعلام المصرى أفضل من يستطيع تحمل أمانة النقل والتوثيق

وأوضح رئيس حزب الوفد أنه عندما نعرض عملاً وطنيًا موثقًا بالوثائق التاريخية لانتصارات حرب أكتوبر وما سبقها من إعداد فإنه يجب ذكر أن الجميع كان يقف على قلب وتصميم رجل واحد، تحت شعار «أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة»، وتمكن الجيش المصرى من إذهال العالم فى حرب 73 حتى أرّخ لها العالم بأنها غيّرت مفاهيم العسكرية فى العالم بسبب خط بارليف الذى كانوا يظنون أنه لا يقهر حتى بالأسلحة النووية وتمكنت العقلية المصرية من إزالته بفكر وتدبير عقول مصرية خالصة وطنية، لأن السلاح الفكرى أخطر من أى سلاح آخر، فالفكرة إذا نُفذت جيدًا تحقق ما لا تحققه أعتى الأسلحة.

وشدد على ضرورة أن يوثّق التاريخ ويؤرخ له بأمانة، لأن الأجيال الحالية والقادمة لم تعاصر حرب 1973 حتى لا تتلقف المعلومة من مغرضين، وأنه يعلم أنه هناك بعض المعلومات التى تظهر العسل وبها سم، لذا يجب نقلها بأمانة واحترافية للجيل الذى لم يعاصر تلك الأحداث، مضيفًا أن هناك أيضًا توثيق ثورة 30 يونيو مع ضرورة التأكيد للجميع على الدور الوطنى الذى تنفرد به القوات المسلحة المصرية عن قوات مسلحة كثيرة فى العالم، لأنها فى كل تلك المراحل التزمت بالانحياز الكامل للتراب الوطنى والإرادة الوطنية.

وأضاف «أبوشقة» أنه لا بد من توثيق الإعداد السابق لنصر أكتوبر والتصميم بعد أقل من 40 يومًا بعد 5 يونيو 1967 حيث كانت هناك مقاومة حقيقية وإصرار على النصر، مع التركيز على أن إرادة الشعب المصرى فريدة لا تُقهر ولا تنكسر، والتصميم والإصرار فى 9 و10 يونيو على أن يقوم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ويقود حرب استرجاع الأرض، مشيرًا إلى وجود مواقف عديدة منها موقف الفريق عبدالمنعم رياض وكان وقتها رئيس أركان القوات المسلحة عندما وقف وسط الجنود على الخطوط الأمامية يقاتل مع الجندى ويوجهه وهذا له دلالات، ولا بد من إدراك أن هناك رجالاً عظامًا كانوا فى مصر، وتصدير ذلك فى أسلوب السهل الممتنع، بصياغة غير معقدة يستطيع استيعابه العام والخاص، وهذه له فن خاص وضوابط فى نقل المعلومة مهما كانت معقدة.

وذكر رئيس حزب الوفد أن 30 يونيو 2013 من الثورات الشعبية الحقيقية فى تاريخ الشعوب وأنها الوجه الآخر لثورة 1919، لأن الشعب كله خرج دون مطالب فئوية أو مادية ولكن الجميع كان على قلب رجل واحد، ولأول مرة خرجت المرأة جنبًا إلى جنب مع الرجل، واستشهدت، وكانوا يرددون شعارًا واحدًا: «نموت نموت وتحيا مصر»، ورأينا القس يخطب فى الأزهر، والشيخ دراز يخطب فى الكنيسة، كنموذج صادق لشعب فريد له خصال فريدة تميز بها دون غيره من شعوب العالم، مشيرًا إلى أن 33 مليون مصرى خرج فى جميع ربوع مصر فى وقت واحد من أجل هدف واحد وهو تحرير مصر فى ثورة 30 يونيو، وأنه لا بد من نقل تلك المشاهد للأجيال القادمة، ليعرفوا الشعب المصرى الذى قام بثورتين فى أقل من سنتين على الحملة الفرنسية وأجبر نابليون على الخروج سرًا، هو من قام بثورتين أيضًا فى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، وأن يناير كانت ثورة حقيقية لكنها اختطفت وأصر الشعب على تصحيح مسارها فى 30 يونيو.

القوات المسلحة انحازت للإرادة الوطنية فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو

وعن دور القوات المسلحة قال «أبوشقة»: انحازت للإرادة الشعبية فى ثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، ولولا هذا الانحياز لكنا فى مكان آخر ووضع آخر، حتى يشعر الشعب بأن إرادته وتصميمه أثمر عن نتائج مبهرة، فقبل 30 يونيو كان هناك طوابير الغاز والخبز وانقطاع الكهرباء باستمرار، ولم نكن أمام دولة بمفهومها الحقيقى، وكنا أمام سلطة مفقودة وليس دولة، أما الآن فتقييم مصر على الخريطة السياسية العالمية فإنها استردت ريادتها على الساحة الدبلوماسية، وهو ما يؤكد قول شاعر النيل حافظ إبراهيم فى قصيدة «مصر تتحدث عن نفسها»: «أنا إن قدَّر الإله مماتى لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي»، مؤكدًا أن الخصوم يدركون قيمة مصر وقدرتها، وكيف كنا أمام إرهاب فى الداخل وعلى الحدود وكيف استطاعت الإرادة المصرية والقوات المسلحة والشرطة تحقيق الأمن والأمان فى الداخل وعلى الحدود، وكيف أصبحت القوات البحرية المصرية خامس القوات على العالم، والقوات المسلحة المصرية الثامنة على العالم، وهى تحمل شعار «يد تحمل السلاح للدفاع ويد تبني»، لذا يجب توثيق الدور الوطنى للقوات المسلحة فى الخدمة المدنية تاريخيًا وبأمانة شديدة.

وأكد «أبوشقة» أن الإعلام المصرى أفضل من يستطيع تحمل تلك أمانة النقل والتوثيق، على أن يعمل معه كل شخص فى موقعه، وأن يوجه رسالة للمصريين بأنه لا بد أن يؤدى كل فرد دوره، وتذكيرهم بالمشروعات القومية العملاقة وهذا فكر اقتصاد سياسى، مثل غزو الصحراء وبناء المدن الجديدة، وغيرها من المشروعات التى عبّر عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن «مصر أم الدنيا»، داعيًا إلى ضرورة أن يتكاتف الجميع كل بما يستطيع فى الفترة المقبلة لبناء مصر والحفاظ عليها وتحقيق المشروع الوطنى لبناء الجمهورية الثانية الدولة الديمقراطية الحديثة التى يسود فيها الأمن والاستقرار السياسى، الأمر الذى ظهر جليًا فى إصرار الدولة على الانتخابات البرلمانية لمجلسى الشيوخ والنواب برغم تداعيات فيروس كورونا المستجد، فلا بد من توثيقه.

ولفت رئيس حزب الوفد إلى الاستقرار الاقتصادى الذى حققه الرئيس «السيسى»، بعد أن وصل الاحتياطى الاستراتيجى فى مصر إلى 4.5 مليون دولار فى 30 يونيو 2013 بعد أن كان 36 مليار دولار يوم تنحى مبارك، وكانت مصر على وشك الإفلاس، وكل ذلك لا بد أن يوثق ليعرف الجميع تاريخ البلد ومعدن المواطن المصرى الذى لا يقهر، وكيف كانت القوات المسلحة حماية للإرادة المصرية وأرض الوطن، وليعرف الأجيال القادمة أن مصر كان بها شباب ورجال ومرأة ومسلم ومسيحى وطنيون وجميعهم يرفعون شعار «نموت نموت وتحيا مصر»، ويكون أمامهم كل ذلك بالوثائق ليعلموا أن فى حرب 1973 كان هناك رجال حافظوا على شرف وتراب هذا الوطن، وفى 30 يونيو 2013 كان هناك شعب قوى أبى متين رفض الظلم إلا الانتصار لإرادته مهما كان الثمن.

القوات المسلحة انحازت للإرادة الوطنية فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو

وثمّن «أبوشقة» ضرورة التعاون بين جميع الجهات، والاستعانة بالفنيين والمختصين فى مختلف المجالات، على أن يكون دور الإعلام فى نقل المعلومات بأمانة وببساطة، ودور الإعلام الوطنى فى استطاعته تبسيط المعلومة ونقلها بحرفية، مضيفًا أنه على الرغم من أزمة كورونا كانت جميع الخدمات التموينية متوفرة وبكثرة واحتياطى القمح يكفى لمدة 6 شهور ما لم يحدث منذ سنوات، والشعب المصرى فى تاريخه بإرادة الشعب المصرى إذا كان أمام زعيم حقيقى يحدث معجزات وهذا ما حدث عام 1805 عندما توسموا فى محمد على القيادة وأتوا به وكان الوضع أشبه بما قبل 30 يونيو، ولم يتمكن محمد على من المماليك إلا 1811 وعندما أنشأ جيشا، أنشأ مدرسة فى أسوان وأعد جيشا قويا.

وأكد «أبوشقة» أن التاريخ هو الشاهد على أن الجندى المصرى خير أجناد الأرض، ووصل لفتوحات تؤكد أن الجندى المصرى وشعب مصر القوى إذا وجد الزعامة الحقيقية للقيادة يحقق المعجزات، ففى عهد محمد على أنشأ الدواوين وسابق فى التعليم وأرسل البعثات، وبنا الطرق والمشروعات والسدود، والآن الشعب المصرى وراء القيادة الحكيمة الوطنية المخلصة للرئيس عبدالفتاح السيسى، ورغم كل التحديات فإننى أرى أن مصر فى فترة قريبة ستكون أحد النمور الاقتصادية.

وفيما يتعلق ببداية الانطلاق قال «أبوشقة» إنه لابد من تشكيل لجنة مهمتها التصريحات الواجبة، فيما يتعلق بالدور الذى نوثقه، والدور الرائع للدبلوماسية المصرية، وكيف تمكن الرئيس الراحل محمد أنور السادات على تحريك المسألة، والقبول بوقف إطلاق النار فى يوم 20 أكتوبر 1973 وبعد ذلك الخطوة الشجاعة والجريئة للرئيس السادات فى القدس وكامب ديفيد، والمحادثات، وكيف كان الإصرار المصرى الحقيقى والدور الدبلوماسى المصرى فى اللجوء للتحكيم حتى استرداد الأرض فى 25 أبريل 1982، ليعلم الجميع أن مصر فيها ريادة للمجال السياسى والعسكرى وللاقتصادى، مؤكدا ضرورة توثيق ذلك بأمانة كمراجع تاريخية، لأن التاريخ عبرة، كما قال الله –تعالى-: «يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ» لأنه فى علم النفس الشعور واللاشعور عندما تقرأ معلومة تستطيع الاستفادة منها وقت اللزوم وتكوين الرأى من اللاشعور.

وأكد «أبوشقة» أن مسألة التوثيق غير مقتصرة على رجال القوات المسلحة وإنما كل من قام ببطولة على المسرح المصرى السياسى والعسكرى والاقتصادى، كل ذلك لا بد من توثيقه ليكون عبرة للشعب المصرى، موضحًا أن أولى خطوات العمل هى تكوين الفكرة التى تضمن توثيق انتصارات 6 أكتوبر 1973 وثورة 30 يونيو 2013 والربط بين الحدثين العظيمين المؤثرين فى تاريخ مصر، ومسيرة الدولة المصرية والأمة العربية بالأحداث التى مرت بها مصر منذ ثورة 1919 وحتى 30 يونيو 2013، وما لثورة 1919 من دلالات ترتبط بانتصارات 1973 و30 يونيو فى أن الإرادة المصرية ووقوف القوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية دائمًا جوارها.

وأشار «أبوشقة» إلى موقف فؤاد باشا سراج الدين عندما كان وزيرًا للداخلية فى 1952 وأمر بفتح المخازن للفدائيين، وفى معركة الإسماعيلية فى 25 يناير من العام ذاته عندما اتصل الضابط مصطفى ليخبره بتهديد الإنجليز بتدمير المحافظة فى حالة عدم تسليمها لهم، فقال: «نقاتل حتى آخر جندى وآخر طلقة»، وكانت المعركة التى أكدت أن كرامة المواطن المصرى فى كفة وحياته فى كفة أخرى.

وأوضح «أبوشقة» أنه يسعى لتوثيق حقيقى للتاريخ فى أكثر من مجلد، وصياغته بشكل درامى من خلال ربط الأحداث ببعضها، وليس بقصد عمله مسلسلا أو فيلما، وإنما صياغة أحداث 1919 وحرب 6 أكتوبر وثورة 30 يونيو بشكل درامى مشوق وليس مجرد سرد للأحداث، مع الاستفادة بالبطولات الحقيقية، والقادة الذين شاركوا فى الحرب وما زالوا على قيد الحياة، مع الحصول على الوثائق اللازمة والشهود، ثم تحديد الهدف والغاية وهو أن تأخذ الأجيال القادمة من البطولات التاريخية العبرة والثقة والدفاع عن تراب الوطن المقدس الذى نفتديه بأرواحنا ودمائنا، ثم السعى للحصول على الموافقات ثم تحديد آلية التنفيذ من خلال الاستعانة بمتخصصين وفنيين وأساتذة تاريخ وتكنولوجيا معلومات ومتخصصين فى التكنولوجيا الحديثة وتأثيرها.

سيد مشعل: الشعب المصرى يواجه تحديات البقاء

أكد الدكتور سيد مشعل وزير الإنتاج الحربى الأسبق، أن الشعب المصرى على مدار التاريخ يواجه تحديات كبيرة، أخطرها محاولات اختطاف الدولة، فكان تحدى قبل ثورة 1919، وتحدى 1967، ومحاولات اختطاف الدولة المصرية، التى هزمتها إصرار المصريين وإرادتهم، فكانت حرب الاستنزاف، ثم كانت إرادة الانتصار فى حرب أكتوبر 1973.

وأضاف مشعل أن هذا المشروع الذى يهدف إلى توثيق واحدة من أهم المراحل التاريخية فى مصر، سيكشف جيدًا كيف كان لكل مرحلة رجلها وزعيمها، حيث سعد زغلول وجمال عبد الناصر وأنور السادات، ثم كانت محاولة اختطاف الدولة باغتيال الرئيس على المنصة، ومن ثم كان 30 يونيو التى قدر الله لها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى وقت كانت فيه المسألة حياة أو موت.

وشدد «مشعل» على أنه ما زالت هناك تحديات تواجه الدولة المصرية قائمة فى محاولة للهدم وعدم البقاء للشعب المصرى من كافة الاتجاهات، مثل تحدى سد النهضة وليبيا من الغرب وتحدى الشرق أيضا، لكن الشعب المصرى والقيادة السياسية فى مصر قادرة على مواجهة تلك التحديات. وتابع «مشعل» قائلا: «نحن أمام تحديات كبيرة ومستمرة للدولة المصرية، وهذا ما نحرص على إدراجه أيضا فى التوثيق، وهو تحدى البقاء، فهناك عدو متخف وعدو ظاهر، هذا التحدى يحتاج إلى الالتفاف حول القيادة السياسية لمواجهة تلك التحديات الخطيرة».

قال مصطفى هدهود، مستشار وزير الإنتاج الحربى الأسبق، إن الهدف من مشروع توثيق انتصارات مصر هو أن تكون الأجيال المقبلة قادرة على إيجاد وثيقة فعلية ورسمية يمكن الرجوع إليها لمعرفة الحقيقة منذ حرب أكتوبر 1973 حتى الآن.

وأوضح «هدهود» أن هذه الوثيقة لن تكون للسرد أو التوثيق فقط، وإنما تحلل الأسباب والعوامل التى قادت إلى هذه الانتصارات سواء كانت فى حرب 1967 أو حرب الاستنزاف أو انتصار أكتوبر 1973، وكيف واجه الشعب المصرى تحدى اختطاف الدولة المصرية وثورة 25 يناير 2011 بانتصار 30 يونيو 2013 وحتى الآن.

وأكد «هدهود» أن هذه الأحداث تحتاج إلى توثيق واضح وقوى من الجهات المعنية، حتى تعمل مجموعة العمل مع الجهات السليمة السياسية فى الدولة، ويكون هذا المشروع نواة لمشروع دولة يسرد أيضًا دور الشعب البطولى فى هذا التاريخ منذ عام 1967 ومرورًا بانتصار 1973 ومفاوضات 1979 التى استردت طابا وسيناء كاملة، وكذلك مشروعات تطوير أرض الفيروز حتى تكون موقعًا اقتصاديًا.

وشدد «هدهود» على أن المشروع سيكون توثيقًا تحليليًا علميًا وثقافيًا وسياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا بأسباب ونتائج واضحة، ليكون القرار السليم لصالح الدولة فى الفترة المقبلة، بإصرار وعزيمة فى قرار دعم الدولة ومؤسساتها التى استطاعت أن تستعيد ريادة مصر عربيًا وأفريقيّا، على أن تكون الوثيقة رسمية للتاريخ الحديث تبنى أولادنا وأحفادنا على روح الوطنية السليمة.

أكد الإعلامى الدكتور نصر البدرى، أن برنامج «أنا ابن مصر»، يتعاون مع حزب الوفد وعدد من القيادات الوطنية المصرية على هدف واحد وهو توثيق مستقبل مصر وانتصاراتها الخالدة، بترحيب كبير للمبادرة وأفكار المشروع من المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ.

وأوضح "البدرى" أن المبادرة تهدف إلى توثيق نصر أكتوبر 1973 بعد مرور نحو 50 عامًا عليها، بعد عام والنصف من الآن، وأيضًا مرور نحو 10 أعوام على نصر 30 يونيو 2013، وارتباطهما الوثيق بثورة 1919، وما تلاها من انتصارات كان فيها الشعب المصرى والمواطن هو البطل الحقيقى يدًا فى يد مع رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، ليكون حزب الوفد هو الراعى الرسمى لهذا المشروع بقيادة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب.

"البدري": الاحتفال بهذه المناسبة يجب أن يكون مختلفًا

وأشار «البدرى» إلى أن مشروع المبادرة يأتى بدعم وثقة من الدكتور سيد مشعل وزير الإنتاج الحربى الأسبق، ومصطفى هدهود مستشار وزير الإنتاج الحربى الأسبق، وأحمد كامل، والإعلامى إيهاب طلعت.

ولفت «البدرى» إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة يجب أن يكون مختلفًا، خاصة فى ظل التطور الكبير الذى تشهده الدراما والسينما المصرية الحريصة على بث الروح الوطنية لدى الشباب والأجيال، لذا كان إيماننا بأهمية توثيق انتصارات مصر العظيمة لتوثيق ملاحم الشعب المصرى وقواته المسلحة والشرطة المصرية وما حققوه من إنجازات يشهد لها التاريخ.

قال الإعلامى إيهاب طلعت إن المبادرة تهدف إلى الاحتفال بمرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو ونصر 6 أكتوبر المجيد وتوثيق هذه الأحداث الوطنية المهمة للتاريخ.

وأضاف «طلعت» أن هذه المبادرة يجب أن تضمن تشكيل لجنة لإعداد ورقة عمل لخروج هذه المبادرة فى أفضل شكل من خلال تضافر الجهود. وأثنى طلعت على فكرة المبادرة بشكل عام، خاصة أن التوثيق أمر مهم للأجيال الحالية والقادمة، مشيرًا إلى أن المبادرة سوف تشهد توثيقًا بكافة أشكال وسائل الميديا الحديثة حتى تقوم بتوصيل الهدف من الاحتفال إلى جميع شرائح المجتمع المصرى بجانب عمل مسلسل درامى ضخم يوثق نصر 6 أكتوبر وفيلم وثائقى عالمى لتوثيق ثورة 30 يونية وكيف انتصرت إرادة الشعب المصرى وعمل دورات رياضية فى كرة القدم يشارك فيها النوادى العالمية.