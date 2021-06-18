غلق ميدان عرابي كليا بسبب أعمال إنشاءات لمدة 24 ساعة

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة غلق ميدان عرابي كليا، اعتبارا من الواحدة من صباح الغد، وتعين الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ بعض الأعمال الإنشائية الخاصة بميدان عرابي بالقاهرة الجديدة.

التحويلات المروية في ميدان عرابي

وأضافت الإدارة العامة لمرور القاهرة، أن هذه الأعمال الإنشائية تستلزم تنفيذ الغلق الكلي لحركة المرور من ميدان عرابي تجاه طريق السويس، مع تحويل حركة مرور المركبات يسارا، تجاه شارع يوسف السباعي، فيمينا بشارع مصطفى كامل، تجاه طريق السويس، وسوف يغلق ميدان عرابي كليا اعتبارا من الساعة الواحدة صباح السبت الموافق 19 يونيو 2021 وحتى السادسة صباح نفس اليوم.

خدمات مرورية لضمان سلامة المواطنين

ومن جانبها، تعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة للإنشاءات في الميدان لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الداخلية تعلن سبتمبر المقبل موعدا لتفعيل عقوبات الملصق الإلكتروني

وفي سياق آخر، كانت وزارة الداخلية أعلنت بأنه اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل سوف يتم البدء في تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي جرى تركيب الملصق أو التي بها ملصق تالف أو الموجود في مكان غير ظاهر لرجل المرور، أو التي تحمل ملصقا منتهي الصلاحية.

وأضافت وزارة الداخلية في البيان أن العقوبات تشمل سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 أشهر، والحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين

وتابع البيان أن الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة التوجه لإدارات المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكتروني.