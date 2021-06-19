«متلازمة MIS-C».. مرض جديد يلاحق الأطفال بعد كورونا

لم ينتهي كابوس فيروس كورونا المستجد، بين الكثير من المتعافين، حيث يظل العديد يعاني من آثارها السلبية ومتلازمة ما بعد كورونا طويلة الأمد، ومن بينهم الأطفال الذين باتوا أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة MIS-C.

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ما هي متلازمة MIS-C للأطفال بعد كورونا؟

في الآونة الأخيرة، سلط العلماء الحديث عن متلازمة MIS-C، التي تهاجم أحيانا الأطفال بعد الإصابة بكورونا، حيث حذرت منها الجمعية الألمانية لأمراض الأطفال المُعدية، موضحة أن مصطلح MIS-C هو اختصار للمصطلح العلمي (Multisystem Inflammatory Syndrome in Children)، ما يعني متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة عند الأطفال.

وقالت الجمعية، إن الأطباء يرجحون سبب تعرض الأطفال لتلك المتلازمة، إلى الاستجابة المفرطة لجهاز المناعة ضد فيروس كورونا، ما يتسبب في حدوث استجابات التهابية شديدة في الجسم بأكمله.

أعراض متلازمة كورونا للأطفال

وحددت الجمعية الألمانية أعراض تلك المتلازمة التي تهاجم الأطفال بعد مرور أسبوعين إلى 4 أسابيع من الإصابة بعدوى كورونا، في أنها تتمثل بين أعراضها تتمثل «الحمي الشديدة، والطفح الجلدي في اليدين والقدمين والفم، والتهاب ملتحمة العين في كلا الجانبين، وتورم العقد اللمفاوية، ومشاكل الجهاز الهضمي كالإسهال وآلام البطن والقيء، والشعور بألم خلف عظم القص، والانخفاض الشديد لضغط الدم».

وأكدت أهمية استدعاء الإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض كي يتلقى الطفل الرعاية الطبية اللازمة في الوقت المناسب، مشيرة إلى أنه في الحالات الشديد قد تؤثر تلك المتلازمة الخطيرة على القلب، ما يستلزم دخول الأطفال قسم العناية المركزة بالمستشفى.

استشاري طب أطفال: متلازمة MIS-C نادرة الحدوث وانتشرت بين الأطفال بسبب كورونا

الدكتور محمد شيبب، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة والأستاذ بجامعة عين شمس، أكد انتشار متلازمة MIS-C بين الأطفال، عقب الإصابة بكورونا، حيث ظهرت حالات عديدة منها في مصر منذ الموجة الأولى للمرض.

وأضاف شيبب، لـ «الوطن»، أن تلك المتلازمة لم تكن موجودة قبل كورونا، وظهرت مع الجائحة، ولكنها في الوقت نفسه نادرة الحدوث، والتي تنتج إثر العاصفة المناعية بالجسم عقب الإصابة بكوفيد، وتبدأ في الظهور بعد 3 أو 4 أسابيع من دخول الفيروس للجسم.

وأشار إلى أنه من علامات تلك المتلازمة هو الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة والإسهال والطفح الجلدي والإحمرار بالعين، والتي يجب على إثرها التوجه للمستشفى، حيث يجب إيداع بعض الأطفال بالعناية المركزة، تجنبا لخطر الوفاة أو إضرارها بالقلب، موضحا أنه يتم علاجها بالمضادات الحيوية العنيفة ومثبتات المناعة والكورتيزون

وتابع أن العاصفة المناعية يمكن أن تحدث للجسم بعد الإصابة بأي عدوى فيروسية، ولكن متلازمة MIS-C حديثة الظهور بين الأطفال، ونصح الأسر بمراقبة الأطفال بعد الإصابة بكورونا، حيث إنه في حال ظهور أي عرض مما ذكرهم سلفا يجب سرعة زيارة الطبيب.