عقوبة سرقة الـ«واي فاي» من الجيران.. حبس 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه

نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعروف إعلاميا بـ«قانون جرائم الإنترنت»، على عقوبة سرقة الـ«واي فاي» من الجيران أو بأي طريقة كانت، وذلك لمكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات.

عقوبة سرقة الـ«واي فاي» قانونيا

وتضمنت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبة سرقة الـ«واي فاي» ضمنيا، حيث نصت على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلاً مَن انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي».

حكم الدين في سرقة الـ«واي فاي»

كما أكدت دار الإفتاء حرمانية سرقة الـ«واي فاي»، ونشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فتوى بشأن حكم استخدام شبكات الـ«واي فاي» بدون علم أصحابها، وذلك ردًا على سؤال ورد للدار، من رجل يقول: «هل يجوز لي أن أدخل على شبكات النت اللاسلكية الموجودة بجوار منزلي بدون إذن أصحابها؟».

وجاء رد دار الإفتاء على سرقة الـ«واي فاي» كالتالي: «لا يجوز الدخول على شبكات النت اللاسلكية المشفرة بدون إذن أصحابها، ويجوز الدخول على شبكات النت اللاسلكية المفتوحة غير المشفَّرة، إذا كانت في الأماكن العامة؛ كالمطارات، ومراكز التَّسوُّق، والفنادق، والمؤتمرات، وكانت خدمة مكفولة لعموم الناس».