تنشيط السياحة: نستهدف جلب مزيد من السائحين عبر استخدام السوشيال ميديا

قال أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن التوجه العالمي القائم حاليا في الترويج للسياحة يعتمد كليةً على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما ظهر جليا قبل وبعد جائحة فيروس كورونا، «مساحة الإعلان على التسويق الرقمي تضاعفت بشكل كبير».

وأضاف «يوسف»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مانشيت»، الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه مع بداية ظهور جائحة فيروس كورونا على مستوى العالم، جرى إطلاق عددا من الرحلات الافتراضية من مصر لكل المهتمين بالسياحة، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة.

وأوضح أنه في أعقاب ذلك، جرى إطلاق حملة كبرة في شهر يونيو من عام 2020 قبيل فتح الطيران الخارجي لمصر في 1 يوليو من العام نفسه، «ده جاب آثار جيدة جدا لأن مصر كانت من أوائل الدول اللي بتفتح أبوابها مرة أخرى للسياحة، ومن ساعتها والسياحة في تصاعد»

وأكد أن الأسواق العربية ستكون من أوائل الدول التي ستسمح لمواطنيها بزيارة مصر من أجل السياحة، «إحنا استضفنا عدد كبير من المدونين والمؤثرين في الأشهر الماضية لأنه مش بالضرورة يكون الترويج والتنشيط بإعلانات مباشرة، وبدأنا بالمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي».

وتابع: «حزمة الترويج اللي بنستخدمها في التواصل دوليا مش بتعتمد فقط على المدونين، وعندنا ضوابط معينه لاختيار المدونين والمؤثرين من ضمنهم عدد المتابعين ونوعية المحتوى اللي بيعرضوه على صفحاتهم، لازم يكونوا مهتمين بالسياحة».