ضبط 6 مراكز لعلاج الإدمان دون ترخيص في القليوبية

شنت الأجهزة الأمنية حملة مُكبرة استهدفت عددا من المراكز غير المرخصة لعلاج الإدمان بنطاق محافظة القليوبية، بمشاركة الجهات المختصة.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن استهداف 6 مراكز لعلاج الإدمان، وتبين وجود المخالفات التالية:

- عدم وجود ترخيص من الجهات المعنية أو موافقة من المجلس القومي للصحة النفسية

- مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص

- عدم إتباع سياسات مكافحة العدوى

- عدم وجود فريق طبي

- عدم وجود ملفات للمرضى وإقرارات وموافقة على العلاج