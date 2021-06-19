«100 مليون صحة».. إنجازات طبية على مستوى الجمهورية

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد والإعلامية دينا شرف، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «100 مليون صحة.. الاستثمار في صحة المصريين».

شهد قطاع الصحة سلسلة من الإنجازات التي استهدفت تحسين مستوى الخدمات الطبية والقضاء على الأمراض التي تنهش أجساد المصريين وكان أبرزها القضاء على فيروس سي وإعلان مصر خالية منه، حيث أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة 100 مليون صحة في 30 سبتمبر عام 2018 للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية من خلال تكليف كل قطاعات الدولة بالمشاركة وفي مقدمتها وزارة الصحة والسكان بتقديم الدعم الكامل لهذه المبادرة للكشف المبكر عن الإصابة بفيروس سي والأمراض غير السارية لأكثر من 50 مليون مواطن مصري.

وفي ظل الاهتمام الكبير انطلقت في يوليو عام 2019 مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية باعتبارها أهم شرائح المجتمع المصري، مستهدفة بذلك الكشف المبكر عن أورام الثدي لنحو 28 مليون سيدة بجميع محافظات الجمهورية بالفحص والكشف الإكلينيكي للمرض وتوفير العلاج بالمجان.

وذكر التقرير الذي عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، أنَّ المبادرة تضمنت أيضًا التوعية بالصحة الإيجابية، ولا تتوقف مهام المبادرة عند الفحص بل تتخطاها إلى توفير أحدث بروتوكولات العلاج العالمية المتبعة لعلاج سرطان الثدي ضمن المبادرة وذلك لعلاج السيدات المصابات بالمجان ضمن رؤية القيادة السياسية للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين والمرأة المصرية.