إجراءات احترازية مشددة فى لجان امتحانات الدبلومات الفنية بمطروح

تابع عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إجراءات نقل صناديق الأسئلة الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية 2021 فى يومها الأول، من مدرسة زاهر جلال الإعدادية إلي اللجان الامتحانية بالإدارات والقطاعات التعليمية، بمراكز ومدن محافظة مطروح الثمانية، وسط إجراءات أمنية مشددة وتدابير وقائية محكمة لمواجهة جائحة كورونا بحضور الدكتور محمود قاسم وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية والمهندس نبيل نجيب مدير التعليم الفني وعضو اللجنة والمهندس صبري حماد مدير الحملة الميكانيكية ومسئولى الأمن.

توزيع أسئلة إمتحانات الدبلومات الفنية 2021 فى 8 مدن

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، في تصريح صحفي اليوم، وصول جميع صناديق أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2021 إلى مدن مطروح الثمانية، بتأمين من مديرية أمن مطروح، فى ظل الإجراءات المشددة بتأمين صناديق الأسئلة الحديدية قبل تسفيرها إلي اللجان الامتحانية في جميع أرجاء مطروح، مؤكدا أنه جرى اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقوات المسلحة لتأمين خطوط سير السيارات المسئولة عن تسلم الأسئلة والإجابات.

إنطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 2021 بمطروح

وإنطلقت، اليوم، امتحانات الدبلومات الفنية 2021 بمحافظة مطروح، فى أول أيام الامتحانات، التجارى، والصناعى، والزراعى، والسياحة والفنادق، والفنى بنات، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية داخل اللجان، بالتباعد الإجتماعى بواقع 14 طالب وطالبة فى كل لجنة، وتنظيم الدخول إلى اللجان، منعا للتزاحم، والتشديد على إرتداء الكمامات الطبية، وتوفير المطهرات داخل دورات المياه فى اللجان، مع تواجد طبيب وسيارة إسعاف باللجان، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التربية والتعليم بمطروح، لمتابعة أى شكاوى أو إستفسارات من أولياء الأمور.