البحوث الفلكية تكشف تفاصيل الانقلاب الصيفي يوم الاثنين المقبل

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، عن أن بعد غداً الاثنين الموافق 21 يونيو، سيكون موعد الانقلاب الصيفي، موضحا: «أيام قليلة تفصلنا عن موعد الانقلاب الصيفى والذى كشفت الحسابات أنه يبدأ يوم الاثنين المقبل 21 يونيو 2021 بنصف الكرة الشمالى، في تمام الساعة 5:32 دقيقة حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، مضيفا أن يوم 21 يونيو سيكون أطول نهار في عام 2021 في نصف الكرة الشمالي.

البحوث الفلكية: الانقلاب الصيفي و الشتوي يحدث كل عام

وأوضح البحوث الفلكية، في بيان، اليوم، أن يوم الانقلاب الصيفي ستصل فيه الشمس فى رحلتها السنوية إلى أقصى ارتفاع لها شمالا، وذلك في كوكبة السرطان 23.5 درجة شمالاً، في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، على أن تكون الشمس فوق الأفق لفترة أقل من أي يوم آخر «أقصر ساعات للنهار وأطول ساعات ليل».

وأشار إلى أن هناك بعض المعلومات يجب توضيحها بشأن الانقلاب الصيفي، أبرزها أن ساعات اليوم غير ثابتة في بعض الأشهر، حيث يمكن أن تصل فى بعض الأيام إلى 20 ثانية أطول أو أقل من 24 ساعة، موضحاً أنه سلوك متكرر فى كل عام ويمكن التنبؤ به، لافتا إلى أن ذلك يكون بسبب تأثيرين: أحدهما تغير معدل حركة الشمس باتجاه الشرق على مدار العام، حيث يكون أسرع عند الانقلابات، وأبطأ عند الاعتدالات، والآخر إن مدار الأرض حول الشمس ليس دائرة كاملة كما هو معروف، ولكنه بيضاوي الشكل قليلاً.

وتابع: أن هذا التغير يوضح سرعته المدارية تتغير خلال العام، لافتا إلى أن هذين التأثيرين يغيران بشكل طفيف معدل حركة الشمس ويزيد اويقل بضع ثوانٍ من الوقت الذي يستغرقه الانتقال من ظهر يوم إلى ظهر اليوم التالي.

واستطرد: «يعني هذا أنه في تلك الأوقات من العام عندما تكون الأيام أقصر من 24 ساعة، يأتى وقت الظهيرة مبكرا عن الأيام التى تكون أطول من 24 ساعة، حيث يأتي وقت الظهر متأخرًا كل يوم».

وقال المعهد: إن هناك انقلاب صيفي و شتوي يحدث كل عام، الأول بداية عن قدوم فصل الصيف و الآخر بداية عن قدوم فصل الشتاء.