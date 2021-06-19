انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالجامعة المصرية اليابانية.. صور

أعلن الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للشئون الاكاديمية والتعليم، بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى 2020-2021 بكليات الجامعة المختلفة، وسط ضوابط وإجراءات احترازية للوقاية من فيروس كرونا «كوفيد 19»، وذلك للحفاظ على سلامة جميع المشاركين في الامتحانات.

المصرية اليابانية تشدد على ارتداء الكمامة

وأضاف ندا، في بيان صادر عن الجامعة، اليوم السبت، أنه تم إتخاد التدابير اللازمة لتوفير بيئة آمنة وتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، مع توفير كافة الخدمات للطلاب ومراعاة تقليل الكثافة الطلابية داخل لجان الامتحانات والالتزام بالتباعد الاجتماعى، والتشديد على ارتداء الكمامات للجميع، موجها عمداء الكليات بضرورة المتابعة الدورية لأعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات والمدن الجامعية ومنع التجمعات الطلابية للحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم، فضلاً عن تجهيز العيادات بالإسعافات الأولية العامة مع تواجد الأطباء والتمريض وتوفير الأدوية المناسبة لمواجهة أي حالات طارئة.

وأكد أنه يتم تطبيق حزمة من الإجراءات الوقائية بالمدن الجامعية لمواجهة فيروس كورونا، وتخصيص غرفة لكل طالب ومتابعة كفاءة بوابات التعقيم ومدى جاهزيتها والقيام بأعمال التطهير والتعقيم للمباني بصفة دورية وتوفير مواد التعقيم والتطهير الشخصي اللازمة طول فترة إقامة الطلاب بالمدن.

يشار إلى أن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية يعقد حاليا اجتماعه الدوري بحضور ومشاركة رؤساء الجامعات الحكومية و الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات والدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، حيث من المقرر أن يتابع الأعلى للجامعات انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2020-2021، فضلاً عن مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بقواعد تنسيق الجامعات 2021-2022، بالإضافة إلى مناقشة الضوابط والآليات لاختبارات قدرات الجامعات المقرر تنفيذها بعد الإنتهاء من امتحانات الثانوية العامة المزمع عقدهها خلال شهر يوليو المقبل بجميع محافظات مصر.