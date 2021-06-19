مصادر أمنية تكشف حقيقة إغلاق المقاهي خلال مباراة الأهلي والترجي في مطروح

أكد مصادر أمنية بمطروح أنه لا صحة لما يتردد بشأن غلق المقاهي، مساء اليوم، فى موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي، فى بطولة دوري أبطال إفريقيا، ولم تصدر أي تعليمات أمنية بهذا الأمر، موضحا أن جميع المقاهي مفتوحة، ويجرى متابعة الإجراءات الاحترازية التى تصدر من اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، من خلال الجهات المختصة التى تمر على المقاهي والكافتريات.

وأفاد المصدر، أنه لا صحة لما يتردد حول غلق المقاهي واصفا إياها بأنها مجرد شائعات على مواقع التواصل الإجتماعي ولم تصل تعليمات جديدة بشأن غلق المقاهي فى مواعيد مغايرة للمواعيد اليومية.

مباراة الأهلي والترجى التونسي

ويلتقى فريق النادى الأهلي، الترجي التونسي فى تمام الساعة السادسة من مساء، اليوم، فى مباراة صعبة، يترقبها جميع عشاق الساحرة المستديرة فى أفريقيا، وذلك على ملعب رادس في تونس، خلال مباراة ذهاب نصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا، ويكون لقاء الإياب يوم السبت المقبل 26 يونيه، فى القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

رابطة مشجعى الأهلي بمطروح تؤازر الفريق أمام الترجى

وقال كابتن رضا محمد رئيس رابطة مشجعى النادي الأهلي بمطروح إن الجماهير تقف خلف الأهلي فى مباراة الأهلي والترجي، وذلك لتحقيق حلم الوصول للنسخة العاشرة من بطولة دورى أبطال أفريقيا، لإستكمال إنجازات النادى التى حققها بكأس النسخة التاسعة وثالث العالم فى بطولة كأس العالم للأندية.

وتوقع فوز الأهلي على الترجي، اليوم، بنتيجة مرضية لمشجعى بطل أفريقيا، حيث أن الجماهير ينتظرون من الأهلي المزيد من البطولات خلال العام الحالى منها بطولة أفريقيا، وبطولة الدورى العام، وهذا ليس صعب على الأهلي بعد فوزه وصعوده على حساب صن داونز الجنوب إفريقي.