الداخلية الإيرانية: نسبة التصويت بالانتخابات الرئاسية الأقل منذ الثورة

أعلن وزير الداخلية الإيراني، رسميًا، أن نسبة الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في إيران بلغت 48.8%، وأنها الأقل منذ انتصار الثورة الإيرانية، مؤكدًا فوز إبراهيم رئيسي.

وقال وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، اليوم السبت، إن عدد المشاركين بلغ 28 مليونا و933 ألفا و4 أصوات، مؤكدًا أن المرشح إبراهيم رئيسي حصل على 17 مليونا و950 ألف صوت من أصوات الناخبين، أي ما نسبته 62%، معلنًا رسميًا فوزه بمنصب الرئيس الإيراني خلفًا لحسن روحاني، حسبما أكد موقع روسيا اليوم.

وأظهر عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، وجود فارق كبير جدا بين «رئيسي» الذي تم الاعلان عن فوزه، وبين منافسيه، حيث حصل رئیسي على: 17.926.345، بينما حصل محسن رضائي على: 3.412.712، وحصل عبدالناصر همتي على: 2.427.201، وحصل أمیرحسین قاضي زاده على: 999.718، فيما بلغ عدد الأصوات غير الصحيحة 3.726.870 صوتا.

وأكد «فضلي»، أن نسبة التصويت هي الأقل في الانتخابات الرئاسية منذ انتصار الثورة الإيرانية.

وكان كبار المسؤولين الإيرانيين قد دعوا إلى مشاركة كبيرة في انتخابات يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها استفتاء على طريقة تعاملهم مع الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة، بما في ذلك ارتفاع الأسعار والبطالة وانهيار قيمة العملة.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن رئيسي، وهو المرشح الأوفر حظًا، قوله بعد الإدلاء بصوته: «أحث كل فرد أيا كانت وجهة نظره السياسية على التصويت»، مضيفا «تظلمات شعبنا من بواطن الضعف حقيقية، لكن إذا كان هذا هو سبب عدم المشاركة، فهذا خطأ».

من هو إبراهيم رئيسي؟

ويعتبر إبراهيم رئيسي، الذي تم إعلان فوزه رسميا بالانتخابات الرئاسية الإيرانية، الرئيس الحالي للسلطة القضائية في البلاد، ومن الدائرة المقربة للمرشد الأعلى علي خامنئي، كما يتمتع بدعم الحرس الثوري الإيراني.

وفي عام 2018 فرضت واشنطن على إبراهيم رئيسي عقوبات بتهم انتهاكات لحقوق الإنسان، وعند إعلان ترشحه في الانتخابات الرئاسية نقلت وسائل إعلام محلية قوله في بيان: «جئت كمستقل إلى الساحة لإحداث تغيير في الإدارة التنفيذية للبلاد ومحاربة الفقر والفساد والإذلال والتمييز».