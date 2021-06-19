عاجل.. شاب يطعن والدته ويهذي بعد القبض عليه: «الشيطان اللي ضربها»

4 طعنات قاتلة سددها شاب في منتصف العقد الثالث من عمره، في جسد والدته الستينية ما تسبب في إصابتها بإصابات بالغة نقلت على إثرها إلى غرفة الرعاية المركزة في مستشفى أم المصريين، وتبين من التقرير الطبي أن المجني عليها مصابة بنزيف حاد تسبب في دخولها في غيبوبة وتم إسعافها داخل غرفة الرعاية المركزة لسوء حالتها الصحية.

وبحسب تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهم أمسك بالسكين، وطعن والدته في البطن واليدين عندما طلبت منه البحث عن عمل، لكن المتهم عاجلها بالطعنات خلال حديثها، وحضر الجيران على صرخاتها فوجدوها غارقة في دمائها فأبلغوا الشرطة بالواقعة.

القبض على المتهم

انتقلت قوة أمنية أشرف عليها اللواء طارق حمزة، رئيس قطاع مباحث الجيزة، إلى مكان الحادث وألقي القبض على المتهم وعُثر على السلاح المستخدم في الجريمة «السكين» في صالة المنزل، وتم اقتياده إلى قسم شرطة العمرانية وبسؤاله عن أسباب جريمته ظل يهذي بكلمات غير مفهومة: «الشيطان هو اللي ضربها، أنا معملتش حاجة، بس هي شتمتني وأنا ضربتها بالسكين»، وتحرر محضر بإشراف اللواء مدحت فارس، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه.

حبس المتهم

قررت النيابة العامة حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الشروع في قتل والدته، وتحفظت النيابة على السكين المستخدم في الجريمة وأرسل إلى مصلحة الأدلة الجنائية لفحصها لبيان حالته الفنية، واستدعت النيابة شهود العيان على الحادث وهم الجيران وبسؤالهم أقروا أنهم سمعوا صوت صرخات المجني عليها وعندما وصلوا نجحوا في إبعاد المتهم عنها قبل أن يتمكن من قتلها وأنه أصابها بعدة طعنات، وأنهم أبلغوا العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث العمرانية والطالبية، بالواقعة فانتقلت قوة وألقت القبض عليه.