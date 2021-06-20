مجدي أحمد علي: أموال شريف دسوقي ستصله خلال أيام.. ومستعدون للعمل معه

علق المخرج الكبير مجدي أحمد علي، على الفيديو الذي نشرته جريدة «الوطن» للفنان شريف دسوقي، الذي قال فيه إن لديه أموال لدى المخرج تبلغ 25 ألف جنيه، نظير عمله في فيلم «2 شارع طلعت حرب»، مؤكدا أنه حزين على ما قاله شريف دسوقي، خاصة أن المبلغ قليل للغاية.

وأضاف مجدي أحمد علي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لم يغضب من شريف دسوقي، لكنه حزين على ما قاله، لأن أجره في الفيلم قليل، وأنه يستحق أكثر من ذلك بكثير، وعن رد أمواله فقال مجدي، «تم تجميع الأموال وسيتم إرسالها له».

أما عن إمكانية العمل مع شريف في الفترة المقبلة، فقال إنه لا توجد مشكلة في العمل معه على المستوى الفني، لأنه من الموهوبين، وأنه لابد من دعمه خلال الفترة المقبلة لكي يخرج من وعكته الصحية على خير وسلام.

وبخصوص عرض فيلم «2 شارع طلعت حرب» وموقفه من الرقابة، فقال مجدي إن الرقابة أفرجت عنه منذ فترة، وأن الفيلم سيخرج للنور خلال الفترة المقبلة، ولكنه لم يُعرض في دور العرض، ولكنه سيتم عرضه على أحد المنصات الإلكترونية.

وفيلم «2 طلعت حرب» من إخراج مجدى أحمد علي، ومن بطولة عدد كبير من الفنانين وعلى رأسهم محمود قابيل، عبير صبري، سمير صبري، أحمد وفيق، سهر الصايغ، ياسمين الخطيب، منة فضالي، وأحمد مجدي، ميدو عادل وشريف دسوقي وهو من تأليف هنزادة فكري، وإخراج مجدي أحمد علي، وتدور أحداثه حول حكايات مختلفة داخل إحدى عمارات وسط البلد مع اختلاف الفترات الزمنية.

يواصل حاليا الفنان أحمد مجدي منتج فيلم «2 طلعت حرب» المراحل النهائية لعمليات المونتاج والميكساج الخاصة بالفيلم، استعدادا لطرحه خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من تصوير مشاهده منذ فترة.