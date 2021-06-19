رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في دمياط بالاسم ورقم الجلوس
كتب:
سمر عبد الرحمن
06:58 م | السبت 19 يونيو 2021
نتائج الشهادة الإعدادية في محافظة دمياط
يبحث الكثير من المواطنين والطلاب عن نتائج الشهادة الإعدادية في محافظة دمياط بالاسم ورقم الجلوس، وذلك بعد اعتماد الدكتورة منال عوض، محافظ أسيوط، نتيجة الشهادة الإعدادية، اليوم السبت، بنسبة نجاح نحو 80.30%، حيث يرغب الطلاب في الحصول على نتائجهم إلكترونياً، بدلاً من الذهاب للمدارس، عملاً بالإجراءات الاحترازية المعمول بها لمجابهة فيروس كورونا.
وأتاحت مديرية التربية والتعليم بدمياط رابطاً للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021، حيث يمكن الحصول عليها بكل سهولة، كما يمكن الحصول عليها يدوياً من المدارس، وتنشر« الوطن» رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة دمياط، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في دمياط
ووفقاً لمديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط، فإنه يمكن للطلاب الحصول على نتائج الشهادة الإعدادية من هنـــــا، حيث يمكن للطالب إدخال رقم الجلوس، أو الاستعلام بالاسم.
كما أعلنت محافظ دمياط عن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية، وحرصت على تهنئتهم تليفونياً، مؤكدة أنه سيتم تكريمهم، كما وجهت الشكر إلى ذويهم على تفوقهم، خاصةً في هذا العام الاستثنائي، الذي عاشه الطلاب، بسبب فيروس كورونا.
وقال وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط، عادل عثمان، خلال حضوره اعتماد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية، إنه جرى تطبيق الشفافية، وإعطاء كل طالب حقه، من خلال تدقيق تصحيح أوراق إجابات الطلاب، ومن خلال لجان الرصد، حيث تأخر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة دمياط بسبب الدقة في عمليات التصحيح والرصد، فضلاً عن توفير كافة سبل الراحة للمصححين بمقار الكونترولات.
وأوضح «عثمان» أنه جرى توفير الأجواء المناسبة للطلاب، خلال أداء امتحانات الشهادة الإعدادية، والتي مرت بهدوء وسلام.
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