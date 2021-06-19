«الأهلي المصري» يتعاون مع «كار جاس» لإتاحة السحب النقدي من محطات الوقود لعملائه

وقع البنك الأهلى المصرى اتفاقية تعاون جديدة مع شركة الغاز الطبيعى للسيارات «كارجاس» بهدف تقديم خدمة السحب النقدى باستخدام نقاط البيع الإلكترونية (POS) لرواد محطات الشركة، وذلك فى إطار إطلاق البنك خدمة السحب النقدى من محطات الوقود، وسعياً لزيادة التغطية الجغرافية للخدمة.

وقع الاتفاقية يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، وحسانين محمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الغاز الطبيعى للسيارات «كارجاس»، بحضور شريف رياض الرئيس التنفيذى لائتمان الشركات والقروض المشتركة، ومحمد جميل رئيس القنوات البديلة بالبنك الأهلى المصرى وفرق العمل المختصة من الجانبين.

وعقب التوقيع قال يحيى أبوالفتوح إن الاتفاقية تستهدف التوسع فى نشر نقاط البيع الإلكترونية تدعيماً للشمول المالى وتماشياً مع السياسات العامة للدولة نحو مزيد من التفعيل للخدمات الرقمية التى تُعد إحدى أهم استراتيجيات البنك والتى تسعى إلى تدعيم التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد، مشيراً إلى أنه تم اختيار شركة كارجاس باعتبارها من أكبر الشركات التى تقدم خدمة غاز السيارات فى مصر.

وأضاف شريف رياض أن مبادرة البنك بشأن إتاحة خدمة السحب النقدى من محطات الوقود والغاز تستهدف زيادة التغطية الجغرافية التى يقدمها البنك لخدمات السحب النقدى لعملائه، لتحقيق معدل تدوير أعلى للنقدية التى تكون بحوزة تلك المحطات بدلاً من نقلها للإيداع بتلك الحسابات بشكل يومى، وهو ما يؤدى إلى تقليل الزحام على ماكينات الصارف الآلى، خاصة فى الأماكن البعيدة، وتخفيف مشقة العملاء.

ومن جانبه قال حسانين محمد إن التعاقد مع البنك الأهلى المصرى سوف يضمن الاستفادة من إمكانيات البنك الفنية والتكنولوجية، ما سيتيح مزيداً من التيسير على عملية سداد مبيعات الغاز فى المحطات التابعة للشركة، وكذلك تحصيل أقساط تحويل السيارات، بالإضافة إلى التيسير على العملاء من خلال إتاحة السحب النقدى للعملاء أسوة بماكينات الصارف الآلى.

وأكد محمد جميل أن تلك الخدمة تأتى استمراراً لسعى البنك الأهلى المصرى لتيسير عملية السحب النقدى لعملائه من خلال نقاط البيع بمحطات الغاز والوقود وبذات محددات السحب المتاحة لهم على ماكينات الصارف الآلى، كما أنه يمكن الاستفادة بفئات نقدية أقل من المتاح بماكينات الصارف الآلى.

وأضاف «جميل» أن الخدمة متاحة فقط لحاملى كافة بطاقات البنك الأهلى المصرى بمختلف أنواعها، مضيفاً أن البنك يسعى لتشجيع التعامل باستخدام نقاط البيع المنتشرة والجارى تعميمها بشكل أوسع من خلال مبادرات البنك المركزى الأخيرة عبر المحطات الخاصة بـ«كارجاس»، حيث سيبدأ العمل فى المرحلة الحالية من خلال 71 محطة غاز طبيعى ووقود سائل منتشرة فى 16 محافظة، مؤكداً حرص البنك على عدم تحميل عملائه أى مصاريف أو عمولات على عملية السحب.