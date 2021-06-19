شكري: بحثت مع وزير خارجية ليبيا ترتيبات خروج القوات الأجنبية والمرتزقة

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنه تناول مع نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية الليبية، التحضيرات الجارية لمؤتمر برلين الوزاري، الذي تستضيفه ألمانيا في 23 يونيو الجاري حول الأزمة الليبية، مشيرا إلى توافقهما على ضرورة خروج المؤتمر بنتائج واضحة، تجدد التزام المجتمع الدولي وكافة القوى الفاعلة داخل وخارج ليبيا، بالتنفيذ الكامل للاستحقاقات الانتخابية، وترتيبات خروج القوات الأجنبية، وخروج المرتزقة، وصون مقدرات الشعب الليبي الشقيق، مؤكدا أن «كلها أمور ستفتح المجال أمام انطلاق ليبيا المستقر نحو مستقبل أفضل ومزدهر».

وأضاف «شكري»، خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، أنه بحث مع الأخيرة، مختلف القضايا والتحديات التي تواجه منطقتنا العربية، وجددنا التأكيد على أهمية دفع أطر العمل العربي المشترك وتعزيز مجالات التنسيق والتعاون بما يهدف إلى وقف التدخلات الخارجية في الشؤون العربية، ويُعظم مصالح الشعوب بالمنطقة ويحفظ مقدراتها، ويُعزز من مفهوم الدولة الوطنية ودور مؤسساتها الدستورية في فرض السيادة وتحقيق الاستقرار.

وتابع: «مرة أخرى أكرر الترحيب بنجلاء المنقوش في بلدها الثاني مصر، متطلعًا لاستكمال العمل المشترك معها بما يحقق مصلحة الشعبين المصري والليبي الشقيقين».