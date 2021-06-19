«النصر» توضح كواليس تصنيع أولى سياراتها الكهربائية: هنجربها 4 شهور

قال المهندس هاني الخولي، الرئيس التنفيذي لشركة النصر للسيارات، إنه وفي إطار إعادة الهيكلة التي تحدث بوزارة قطاع الأعمال لإصلاح الشركات الخاسرة والمتوقفة، كانت النصر للسيارات إحدى الشركات التي تعرضت لظلم كبير وتوقفت منذ عام 2008، حتى عادت وبقوة في إطار منهجي يواكب كل ما هو حديث في صناعة السيارات عالميا، «إحنا كنا بعيد عن اللي بيحصل على مستوى العالم».

وأضاف «الخولي»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه وبسبب كون الصين أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية بالعالم، أصبحت تصنع كل الصناعات المغذية للسيارات الكهربائية التي يتم إنتاجها على مستوى العالم، «أغلب شركات أمريكا وأوروبا بتاخد بطاريتها الكهربائية من الصين، والصناعات المغذية كذلك».

وأوضح أنه وخلال زيارة هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إلى الصين في 2019 وقع الاختيار على إحدى السيارات الكهربائية التي يتم إنتاجها بثاني أكبر مصنع للسيارات الكهربائية، وجرى توقيع اتفاق لاستيراد تلك السيارة لتجربتها بالسوق المصري لبيان مميزاتها وعيوبها، تمهيدا لتصنيعها وتجميعها محليا، «إحنا بنجربها مدة 4 أشهر، وهتمشي في مختلف الأجواء والطرق، وهيسوقها مهندسين وسواقيين عاديين علشان يشوفوا هل مناسبة ومواصفتها جيدة مع المستهلك المصري ولا لأ».

وأكد أنه وكلما حافظ الشخص على شحن البطارية بشكل آمن وسليم سيساعد كثيرا في زيادة العمر الافتراضي للسيارة، وسيتم تخصيص شواحن كهربائية سريعة مصدرها الكهرباء العادية، كما سيتم توفير شواحن في محطات تزويد الوقود.

وتابع: «الشواحن هتكون متوافرة في محطات البنزين والأماكن المزدحمة، بحيث إن أي حد معاه عربية كهرباء يقوم بشحن السيارة على الكهرباء مدة 4 ساعات، وهناك 120 محطة موجودة في عدد من محطات الوقود، ونستهدف الوصول لـ3 آلاف شاحن خلال 6 أشهر».

وأوضح: «سعر العربية البدائي من 300 لـ400 ألف جنيه، وده سعر مبدئي منافس ومناسب جدا وهدفنا تصنيع 3 سيارات كهربائية، وبالنسبة لسعر شحن السيارة فده مشروع قومي وهيكون ليه تعريفة خاصة بحوافز ودعم مادي في المرحلة الأولى، وشحن العربية هيكلف 160 جنيه كشحن بطيء، وبتكفي 400 كيلو متر».