يواجه المصريون فى ألمانيا مشكلات عدة، بسبب الحصول على الجنسية الألمانية، ويشترط القانون الألماني التخلي عن الجنسية الأصلية للشخص الذي يريد الحصول على الجنسية الألمانية، وهو ما دعى الجالية المصرية لمخاطبة وزارة الهجرة المصرية، للتوصل لحل لهذه المشكلة.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن قانون ازدواجية الجنسية في ألمانيا

وبشأن كل ما تريد معرفته عن قانون ازدواجية الجنسية في ألمانيا، فقانون الجنسية في ألمانيا يضع المواطن أمام خيار وحيد، وهو إما الجنسية الألمانية وإما جنسية بلد آخر، بمعنى أن من يحمل الجنسية الألمانية لا يجوز له الاحتفاظ بجنسية بلد آخر.

ووفقا للمادة العاشرة من قانون التجنيس الألماني، فإن الأجنبي الذي يتقدم بطلب للتجنس بالجنسية الألمانية، عليه التخلي عن جنسيته الأصلية.

استثناءات يسمح بها القانون الألماني

ويسمح القانون الألماني باستثناءات ويخفف قيوده في بعض الحالات، وتتمثل في البلاد التي لا تسقط الجنسية عن مواطنيها أبدا، ففي تلك الحالة ينظر قانون الجنسية الألماني بعين العطف إلى المتجنس الجديد، ويسمح له بالاحتفاظ بجنسيته الأصلية، وفقا لموقع دويتشه فيله الألماني.

وأظهرت إحصائية للسكان أن قرابة 4.3 مليون شخص في ألمانيا يحملون إلى جانب الجنسية الألمانية المكتسبة جنسيات دول أخرى، فنحو 690 ألف مواطن يحملون إلى جانب جنسيته الألمانية الجنسية البولندية أيضا.

وهناك 570 ألف مواطن يحملون الجنسية الروسية، وقرابة 530 ألف يحملون الجنسية التركية إلى جانب الألمانية، وفق الأرقام التي نشرها المكتب الاتحادي للإحصاء، لكن هذه الأرقام تبقى نسبية وغير مؤكدة تماما، لأن الكثيرين من المواطنين ينسون أن لهم حق الاحتفاظ بجنسية بلدهم الأصلي، أو ينسون ذكر تخليهم عن الجنسية الأصلية لدى الدوائر الرسمية.