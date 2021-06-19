فيسبوك يطلق ميزة جديدة لأصحاب المجموعات

أعلن تطبيق فيسبوك Facebook عن إضافته مميزات جديدة في شكل أدوات إدارية لتقديم تحكم أفضل في المجموعات عبر الإنترنت.

وقال موقع the indian express إن الأدوات الإدارية الجديدة تمكن المسؤولين الآن في تقييد الأشخاص غير المؤهلين للمشاركة بناءً على عدة خيارات، مثل المدة التي يمتلكون فيها حسابًا على فيسبوك Facebook أو ما إذا كانوا قد انتهكوا مؤخرًا قواعد المجموعة.

وأضاف الموقع أن تطبيق فيسبوك Facebook يسمح الآن للمسؤولين عن المجموعات بمنع التعليقات التي لا يريدونها من الظهور في مجموعتك بشكل استباقي، كما يتمتع المسؤولون أيضًا بالقدرة على استنتاج المحتوى الترويجي عن طريق رفض المنشورات والتعليقات التي تحتوي على روابط محددة، مع تعليقات للمؤلف، حتى يتمكنوا من تحرير منشوراتهم وإعادة إرسالها للمراجعة.

ويمكن للمسؤولين الآن استخدام معايير محددة مسبقًا من فيسبوك Facebook للمساعدة في الأولويات مثل الحد من البريد العشوائي وإدارة التعارض، ويحصل المسؤولون أيضًا على خيار التراجع عن إجراءات معينة من مساعدة المسؤول، أو تغيير المعايير بمرور الوقت.

أضاف فيسبوك Facebook أيضًا أداة تتيح لك تحديد عدد المرات التي يمكن فيها لأعضاء مجموعة معينين التعليق، وعدد التعليقات التي يمكن إجراؤها على منشورات معينة يختارها المسؤولون.

حتى أن تطبيق فيسبوك Facebook قد أدخل ميزة ملخص الأعضاء الجديدة التي تعرض للمسؤولين ملخصًا موحدًا لنشاط كل عضو في المجموعة، وقالت الشركة إن هذا يشمل «عدد المرات التي قام فيها الأعضاء بالنشر والتعليق أو عندما تمت إزالة منشورات أو كتم صوتها في المجموعة».

ويعمل تطبيق فيسبوك Facebook أيضًا على ميزة تسمى تنبيهات التعارض، وسيساعد هذا في إبلاغ المسؤولين عند وجود محادثات خلافية أو غير صحية في مجموعتهم، بحيث يمكن للمسؤولين اتخاذ الإجراءات وفقًا لذلك.

سيتمكن المسؤولون والمشرفون أيضًا من وضع علامة على قواعد المجموعة في التعليقات والمشاركات.

وقال فيسبوك Facebook إنه في الأسابيع المقبلة، سيتمكن الأعضاء أيضًا من وضع علامة على قواعد مجموعة معينة عندما يبلغون عن منشورات وتعليقات للمسؤولين، ما يجعل اتخاذ إجراءات بشأن التقارير أسرع وأسهل للمسؤولين.