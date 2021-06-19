جدول مرتبات الموظفين يوليو 2021.. زيادة جديدة بعد أيام

أيام قليلة تفصلنا عن الزيادة المرتقبة في المرتبات للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وهو ما يحدث اختلافا بكل تأكيد في جدول مرتبات الموظفين ، حيث يرتفع الحد الأدنى بواقع 400 جنيه، وقد تم اعتماد الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري الذي يستحقه الموظف، بدءا من أول يوليو 2021.

وحسب الزيادة الجديدة في المرتبات التي اعتمدها مجلس النواب، فإن المستفيدين من تلك الزيادة يقدر عددهم بنحو 5 ملايين موظف، بتكلفة تصل إلى 1.5 مليار جنيها. وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية جدول مرتبات الموظفين بعد الزيادة، وذلك في إطار إعادة هيكلة جدول زيادة المرتبات وحركة الترقيات للموظفين العاملين بالدولة المستوفين لجميع الشروط، كالتالي:

جدول مرتبات الموظفين يوليو 2021

1- 8400 جنيه للدرجة الممتازة أو ما يعادلها.

2- 6000 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها.

3- 4800 جنيه لدرجة مدير عام أو ما يعادلها.

4- 4200 جنيه للدرجة الأولى أو ما يعادلها.

جدول مرتبات الموظفين

5- 3600 جنيه للدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها.

6- 3120 جنيها للدرجة الثالثة أو ما يعادلها.

7- 2880 جنيها للدرجة الرابعة أو ما يعادلها.

8- 2640 للدرجة الخامسة أو ما يعادلها.

9- 2400 جنيه للدرجة السادسة أو ما يعادلها.

شروط الترقيات الجديدة

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور وليد جاب الله، الخبير في التشريعات الاقتصادية، شروط الترقيات الجديدة، قائلًا لـ«الوطن»، إنّ شروط الترقيات يمكن تقسيمها وفقًا لشروط كي تشمل جميع العاملين المستوفين الممدة اللازمة للترقي لوظيفة أعلى فى 30 يونيو 2021 وكذلك أصحاب الترقيات المعطله من يوليو الماضى والتى لم تستكمل إجراءات ترقيتهم بسبب إجراءات ترشيد النفقات خلال جائحة كورونا.

وجاءت أهم شروط استحقاق الترقية، كالآتي:

- توافر وظائف شاغرة وممولة تلي الوظيفة التي يشغلها الموظف المرشح للترقية.

- استيفاء الموظف شروط شغل الوظيفة المرقى إليها.

- قضاء المدد البينية اللازمة للترقي.

- صدور قرار رسمي من السلطة المختصة بناء على اقتراح من لجنة الموارد البشرية.

- يحفظ حق الموظف أثناء الإجازات المرضية ورعاية طفل في الترقية.

وينتظر العاملون بالجهاز الادارية للدولة، حركة ترقيات الموظفين لشهر يوليو، وإعادة هيكلة جدول زيادة مرتبات الموظفين العاملين بالدولة استعدادا لصرف مرتبات نحو 5 ملايين موظف بعد التعديلات الجديدة في شهر يوليو المقبل.